Gunakan Drone, Iran Serang Pasukan AS di Kuwait

ilustrasi.(Aljazeera)

MILITER Iran mengatakan telah melancarkan serangan pesawat tak berawak lebih lanjut terhadap pasukan AS di Kamp Arifjan di Kuwait, demikian dilaporkan kantor berita semi-resmi Tasnim.

Sementara itu, Prancis telah mengizinkan kehadiran sementara pesawat AS di pangkalan-pangkalan tertentu di negara itu, kata seorang pejabat dari staf pertahanan gabungan Prancis.

Langkah ini diambil seiring dengan upaya AS dalam menjalankan kampanye bersama dengan Israel melawan Iran.

“Dengan mempertimbangkan konteksnya, Prancis menuntut agar sumber daya terkait tidak ikut serta dalam operasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Iran, melainkan semata-mata untuk mendukung pertahanan mitra kami di kawasan tersebut,” kata pejabat itu. (Aljazeera/P-3)