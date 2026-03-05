Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Gunakan Drone, Iran Serang Pasukan AS di Kuwait

Cahya Mulyana
05/3/2026 19:41
Gunakan Drone, Iran Serang Pasukan AS di Kuwait
ilustrasi.(Aljazeera)

MILITER Iran mengatakan telah melancarkan serangan pesawat tak berawak lebih lanjut terhadap pasukan AS di Kamp Arifjan di Kuwait, demikian dilaporkan kantor berita semi-resmi Tasnim.

Sementara itu, Prancis telah mengizinkan kehadiran sementara pesawat AS di pangkalan-pangkalan tertentu di negara itu, kata seorang pejabat dari staf pertahanan gabungan Prancis.

Langkah ini diambil seiring dengan upaya AS dalam menjalankan kampanye bersama dengan Israel melawan Iran.

“Dengan mempertimbangkan konteksnya, Prancis menuntut agar sumber daya terkait tidak ikut serta dalam operasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Iran, melainkan semata-mata untuk mendukung pertahanan mitra kami di kawasan tersebut,” kata pejabat itu. (Aljazeera/P-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Cahya Mulyana
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved