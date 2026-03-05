Gunakan Drone, Iran Serang Pasukan AS di Kuwait

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
MILITER Iran mengatakan telah melancarkan serangan pesawat tak berawak lebih lanjut terhadap pasukan AS di Kamp Arifjan di Kuwait, demikian dilaporkan kantor berita semi-resmi Tasnim.
Sementara itu, Prancis telah mengizinkan kehadiran sementara pesawat AS di pangkalan-pangkalan tertentu di negara itu, kata seorang pejabat dari staf pertahanan gabungan Prancis.
Langkah ini diambil seiring dengan upaya AS dalam menjalankan kampanye bersama dengan Israel melawan Iran.
“Dengan mempertimbangkan konteksnya, Prancis menuntut agar sumber daya terkait tidak ikut serta dalam operasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Iran, melainkan semata-mata untuk mendukung pertahanan mitra kami di kawasan tersebut,” kata pejabat itu. (Aljazeera/P-3)
Hizbullah mengatakan serangan itu dilakukan sebagai tanggapan terhadap agresi kriminal Israel yang menargetkan puluhan kota dan permukiman di Libanon, termasuk pinggiran selatan Beirut.
KONFLIK bersenjata antara Amerika Serikat dan Iran terus mengalami eskalasi.
Seberapa kuat Iran dapat bertahan, atau bahkan sebaliknya malah bisa mengubah permainan?
Keputusan SpaceX memblokir akses Starlink bagi pasukan Rusia membawa dampak fatal. Koordinasi serangan drone Moskow lumpuh, memberi peluang emas bagi serangan balik Ukraina.
Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan serangan ke 148 target militer Ukraina, termasuk depot amunisi, formasi militer, dan menembak jatuh ratusan drone.
USKUP Agung Katolik untuk dinas militer AS mengatakan bahwa secara moral dapat diterima untuk tidak mematuhi perintah jika pasukan menganggap perintah bertentangan dengan hati nurani mereka.
Presiden AS Donald Trump tegaskan tidak kirim pasukan darat ke Ukraina. Tapi membuka kemungkinan berikan dukungan udara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved