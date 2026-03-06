Inggris Bantah Beri Akses Pangkalan ke AS sebelum Serang Iran

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PERDANA Menteri Inggris Keir Starmer menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak lebih dulu meminta akses ke pangkalan militer Inggris sebelum melancarkan serangan ke Iran. Menurutnya, permintaan resmi baru diajukan pada 28 Februari.
Pada Sabtu (28/2), Amerika Serikat bersama Israel melancarkan operasi militer terhadap sejumlah target di Iran, termasuk di ibu kota Teheran. Serangan tersebut dilaporkan menimbulkan kerusakan infrastruktur serta korban jiwa di kalangan warga sipil.
Sebagai respons, Iran melakukan serangan balasan ke wilayah Israel dan sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.
Menanggapi laporan yang menyebut pemerintah Inggris sempat membahas penggunaan pangkalan militer pada Jumat dan memutuskan tidak memberi izin kepada AS, Starmer membantah adanya persetujuan sebelumnya.
“Tidak ada permintaan dengan persyaratan khusus dari AS yang kami setujui hingga Sabtu sore,” kata Starmer kepada wartawan.
Ia menambahkan bahwa pada Jumat (27/2) belum ada permintaan resmi yang bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan.
“Oleh karena itu, pada Jumat tidak ada keputusan konkret yang dapat dibuat. Keputusan harus dibuat ketika kami menerima permintaan tersebut. Permintaan itu datang pada Sabtu sore,” imbuhnya.
Starmer menjelaskan bahwa pembahasan mengenai syarat penggunaan pangkalan Inggris oleh pesawat pembom AS berlangsung pada Minggu. Setelah proses diskusi tersebut, pemerintah Inggris akhirnya memberikan izin. (Ant/I-3)
Presiden Amerika Serikat Donald Trump ungkap Australia telah sepakat memberikan suaka kepada sejumlah anggota tim nasional sepak bola putri Iran.
Perang dengan Iran memicu lonjakan harga minyak global. Pemerintahan Trump kini kelabakan mencari cara meredam harga BBM yang mengancam ekonomi domestik AS.
Indonesia serukan semua pihak menahan diri di tengah konflik Teluk. Kemenlu RI desak AS, Israel, dan Iran hentikan serangan demi kedaulatan negara. Cek info evakuasi WNI.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tetap menjalankan kebijakan luar negeri bebas aktif, tidak memihak, dan menghormati semua negara, di tengah ketegangan global.
Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menegaskan bahwa Presiden Donald Trump yang akan menentukan syarat menyerah bagi Iran di tengah penyelidikan serangan sekolah Minab.
PM Inggris Keir Starmer dan Presiden AS Donald Trump akhirnya berbicara via telepon di tengah ketegangan diplomatik terkait serangan ke Iran.
PM Inggris Keir Starmer dan Presiden AS Donald Trump akhirnya berbicara via telepon di tengah ketegangan diplomatik terkait serangan ke Iran.
PM Keir Starmer resmi mengizinkan Amerika Serikat menggunakan pangkalan militer Inggris untuk operasi defensif terhadap Iran di tengah kecaman Donald Trump.
Pangkalan militer Diego Garcia, milik Inggris dan AS, terletak di Kepulauan Chagos, Samudra Hindia, sekitar 2.000 km selatan Sumatra.
Presiden AS Donald Trump mengkritik Perdana Menteri Inggris Keir Starmer karena lambat menyetujui penggunaan pangkalan Diego Garcia untuk operasi militer ke Iran.
PM Inggris Keir Starmer resmi mengizinkan pangkalan militer Inggris digunakan AS untuk menggempur situs rudal Iran demi alasan pertahanan kolektif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved