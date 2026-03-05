Iran Bentuk Pemerintahan Sementara di Tengah Ancaman Perang AS

AS serang Iran.(Al Jazeera)

KONDISI politik di Iran memasuki fase kritis. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Majid Takht-Ravanchi, pada Kamis (5/3/2026), resmi mengumumkan pembentukan badan pemerintahan sementara beranggotakan tiga orang untuk memimpin negara. Langkah darurat ini diambil menyusul wafatnya Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.

"Badan baru dibentuk yang terdiri dari tiga orang. Mereka akan bertanggung jawab sepenuhnya sampai Pemimpin Tertinggi yang baru terpilih. Saat ini, mereka tengah bekerja mempersiapkan landasan bagi proses pemilihan tersebut," ujar Takht-Ravanchi kepada awak media.

Proses Suksesi di Majelis Pakar

Proses pencarian pengganti mendiang Ali Khamenei kini menjadi prioritas utama. Anggota Majelis Pakar Iran, Mohsen Qomi, mengonfirmasi bahwa mekanisme pemilihan pemimpin tertinggi baru sedang berlangsung sesuai konstitusi. Majelis Pakar merupakan lembaga yang memiliki wewenang khusus untuk menunjuk dan mengawasi Pemimpin Tertinggi Iran.

Baca juga : Menhan AS Pete Hegseth Investigasi Serangan Sekolah Dasar Putri di Iran

Mahmoud Rajabi, anggota presidium badan negara, menambahkan bahwa informasi final mengenai siapa yang akan menduduki kursi tertinggi di Teheran akan segera diumumkan oleh sekretariat Majelis Pakar dalam waktu dekat.

Ancaman Eskalasi Militer Amerika Serikat Di tengah masa transisi internal Iran, tekanan militer dari Barat justru menguat. Surat kabar Politico melaporkan bahwa Amerika Serikat tengah mempertimbangkan operasi militer terhadap Iran yang dapat berlangsung setidaknya 100 hari atau hingga September 2026.

Revisi Strategi Perang Pentagon

Menteri Perang AS, Pete Hegseth, dilaporkan merevisi jadwal operasi militer terhadap Iran menjadi delapan pekan, meningkat dari estimasi awal Presiden Donald Trump yang hanya berkisar empat hingga lima pekan. Perubahan durasi ini mengindikasikan bahwa AS mengantisipasi perlawanan yang lebih kompleks dari pihak Iran.

Baca juga : Kontroversi Militer AS: Sebut Perang Iran Jalan Menuju Armagedon

Berdasarkan dokumen internal Pentagon, Komando Pusat AS (CENTCOM) meminta tambahan perwira intelijen militer ke markas besarnya di Tampa, Florida. Penambahan personel ini bertujuan memperkuat analisis data intelijen guna mendukung operasi skala besar yang direncanakan di kawasan Timur Tengah.

Konteks Konflik Regional

Ketegangan bersenjata ini bermula dari serangan udara yang dilancarkan AS dan Israel pada Sabtu (28/2/2026) ke sejumlah target strategis di Iran, termasuk Teheran. Serangan tersebut memicu balasan masif dari Iran berupa peluncuran rudal balistik ke pangkalan militer AS di Bahrain, Qatar, Kuwait, Irak, dan Uni Emirat Arab.

Kombinasi antara kekosongan kepemimpinan pasca wafatnya Khamenei dan ancaman operasi militer berkepanjangan dari AS menempatkan stabilitas keamanan global dalam risiko tinggi, terutama terkait pasokan energi dunia melalui Selat Hormuz. (Sputnik/RIA Novosti/Ant/I-2)