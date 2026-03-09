Prancis Kerahkan Kapal Induk ke Selat Hormuz? Macron Jelaskan Tujuannya

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PEMERINTAH Prancis mengerahkan kapal-kapal angkatan laut – termasuk kelompok serang kapal induknya – ke Mediterania, Laut Merah, dan berpotensi ke Selat Hormuz sebagai bagian dari dukungan “pertahanan” kepada sekutu di Timur Tengah.
Berbicara di Siprus setelah negara itu dihantam drone pekan lalu, Presiden Emmanuel Macron mengatakan: “Ketika Siprus diserang, maka Eropa pun diserang.”
Secara keseluruhan, Macron mengatakan, bahwa Prancis akan mengerahkan delapan kapal perang, kelompok kapal induk, dan dua kapal induk helikopter ke wilayah tersebut. Hal itu pada akhirnya dapat mencakup Selat Hormuz untuk mendukung kapal-kapal komersial, kata Macron.
“Kami sedang dalam proses membentuk misi pengawalan dan pertahanan murni, yang harus dipersiapkan bersama dengan negara-negara Eropa dan non-Eropa, dan tujuannya adalah untuk memungkinkan – sesegera mungkin setelah fase konflik paling intens berakhir – pengawalan kapal kontainer dan tanker untuk secara bertahap membuka kembali Selat Hormuz,” kata Macron. (Aljazeera/P-3)
