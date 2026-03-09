Iran Sebut Selat Hormuz Jadi tidak Aman akibat Serangan AS-Israel

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
KEPALA keamanan Iran Ari Larijani mengatakan bahwa keamanan di Selat Hormuz tidak dapat dipulihkan selama perang dengan AS dan Israel masih berlanjut.
Ia menyampaikan pernyataan tersebut saat mengomentari unggahan Al Jazeera Arabic tentang Presiden Prancis Emmanuel Macron yang mengatakan bahwa negaranya dan sekutunya sedang mempersiapkan misi "pertahanan" untuk membuka kembali jalur air strategis tersebut.
“Sangat kecil kemungkinan keamanan dapat dicapai di Selat Hormuz di tengah kobaran api yang dipicu oleh Amerika Serikat dan Israel di wilayah tersebut,” kata Larijani.
Sebelumnya, pemerintah Prancis mengerahkan kapal-kapal angkatan laut, termasuk kelompok serang kapal induknya ke Mediterania, Laut Merah, dan berpotensi ke Selat Hormuz sebagai bagian dari dukungan “pertahanan” kepada sekutu di Timur Tengah.
Berbicara di Siprus setelah negara itu dihantam drone pekan lalu, Presiden Emmanuel Macron mengatakan: “Ketika Siprus diserang, maka Eropa pun diserang.”
Secara keseluruhan, Macron mengatakan, bahwa Prancis akan mengerahkan delapan kapal perang, kelompok kapal induk, dan dua kapal induk helikopter ke wilayah tersebut. Hal itu pada akhirnya dapat mencakup Selat Hormuz untuk mendukung kapal-kapal komersial, kata Macron.
“Kami sedang dalam proses membentuk misi pengawalan dan pertahanan murni, yang harus dipersiapkan bersama dengan negara-negara Eropa dan non-Eropa, dan tujuannya adalah untuk memungkinkan – sesegera mungkin setelah fase konflik paling intens berakhir – pengawalan kapal kontainer dan tanker untuk secara bertahap membuka kembali Selat Hormuz,” kata Macron. (Aljazeera/P-3)
Ia menyebutkan, hal itu pasti akan mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa serta nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
Jika harga minyak menembus angka 120 dolar AS per barel, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 diperkirakan bisa melebar hingga 3,6%.
Kepanikan masyarakat tidak muncul begitu saja, melainkan dipicu oleh ketidakseimbangan informasi dan hilangnya kepercayaan publik terhadap jaminan pasokan negara.
Sepanjang Februari 2026, KAI Divre I Sumatera Utara mencatat volume angkutan barang sebesar 55.428 ton yang didominasi oleh komoditas BBM sebanyak 26.616 ton.
CADANGAN BBM nasional yang saat ini berada di kisaran sekitar 20–21 hari dinilai masih cukup untuk memenuhi kebutuhan energi dalam kondisi normal, sehingga masyarakat tidak perlu panik.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump ungkap Australia telah sepakat memberikan suaka kepada sejumlah anggota tim nasional sepak bola putri Iran.
Iran ajak Turki investigasi bersama dugaan serangan rudal guna tangkal propaganda. Erdogan sampaikan belasungkawa atas wafatnya Ali Khamenei dan tragedi sekolah Minab.
Konflik Timur Tengah eskalasi! AS dan Israel luncurkan serangan udara ke Iran saat Mojtaba Khamenei resmi ditunjuk sebagai Pemimpin Tertinggi gantikan ayahnya.
Alarm dan sirene berbunyi hampir tanpa henti di Haifa dan komunitas di bagian utara Israel.
Secara keseluruhan, Prancis akan mengerahkan delapan kapal perang, kelompok kapal induk, dan dua kapal induk helikopter ke wilayah tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved