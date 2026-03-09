Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Sirine tak Henti Berbunyi di Seluruh Wilayah Israel jadi Petanda Derasnya Serangan Iran dan Hizbullah

Cahya Mulyana
09/3/2026 22:41
Sirine tak Henti Berbunyi di Seluruh Wilayah Israel jadi Petanda Derasnya Serangan Iran dan Hizbullah
ilustrasi.(Freepik.)

PEMBATASAN informasi yang diterapkan pihak militer Israel belum memberikan izin untuk publikasi informasi terkini di Israel. Namun, laporan dari Aljazeera mengungkapkan bahwa saksi mata melaporkan kepulan asap dari beberapa area yang terkena dampak.

Wilayah yang menjadi target di Israel tengah adalah tempat tinggal sekitar 44 persen penduduk. Di sinilah Bandara Ben Gurion berada, beberapa pangkalan militer, serta markas Kementerian Pertahanan dan Mossad.

Ini adalah wilayah yang sangat strategis bagi Israel. Alarm dan sirene berbunyi hampir tanpa henti di Haifa dan komunitas di bagian utara karena serangan roket dari Iran atau Hizbullah di Libanon. (Aljazeera/P-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Cahya Mulyana
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved