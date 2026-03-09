Sirine tak Henti Berbunyi di Seluruh Wilayah Israel jadi Petanda Derasnya Serangan Iran dan Hizbullah

ilustrasi.(Freepik.)

PEMBATASAN informasi yang diterapkan pihak militer Israel belum memberikan izin untuk publikasi informasi terkini di Israel. Namun, laporan dari Aljazeera mengungkapkan bahwa saksi mata melaporkan kepulan asap dari beberapa area yang terkena dampak.

Wilayah yang menjadi target di Israel tengah adalah tempat tinggal sekitar 44 persen penduduk. Di sinilah Bandara Ben Gurion berada, beberapa pangkalan militer, serta markas Kementerian Pertahanan dan Mossad.

Ini adalah wilayah yang sangat strategis bagi Israel. Alarm dan sirene berbunyi hampir tanpa henti di Haifa dan komunitas di bagian utara karena serangan roket dari Iran atau Hizbullah di Libanon. (Aljazeera/P-3)