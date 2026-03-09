Sirine tak Henti Berbunyi di Seluruh Wilayah Israel jadi Petanda Derasnya Serangan Iran dan Hizbullah

Headline
PEMBATASAN informasi yang diterapkan pihak militer Israel belum memberikan izin untuk publikasi informasi terkini di Israel. Namun, laporan dari Aljazeera mengungkapkan bahwa saksi mata melaporkan kepulan asap dari beberapa area yang terkena dampak.
Wilayah yang menjadi target di Israel tengah adalah tempat tinggal sekitar 44 persen penduduk. Di sinilah Bandara Ben Gurion berada, beberapa pangkalan militer, serta markas Kementerian Pertahanan dan Mossad.
Ini adalah wilayah yang sangat strategis bagi Israel. Alarm dan sirene berbunyi hampir tanpa henti di Haifa dan komunitas di bagian utara karena serangan roket dari Iran atau Hizbullah di Libanon. (Aljazeera/P-3)
Konflik Timur Tengah eskalasi! AS dan Israel luncurkan serangan udara ke Iran saat Mojtaba Khamenei resmi ditunjuk sebagai Pemimpin Tertinggi gantikan ayahnya.
Hizbullah telah mengucapkan selamat kepada Ayatollah Sayyid Mojtaba Khamenei atas terpilihnya beliau sebagai pemimpin tertinggi Iran ketiga.
Serangan udara Israel di Nabatieh, Libanon, tewaskan 10 orang. Total korban tewas di Libanon mencapai 400 jiwa dalam sepekan terakhir. Simak update konflik terbaru.
Eskalasi di perbatasan Lebanon: Hizbullah lancarkan 20 serangan roket dan drone ke Israel utara, sasar radar Iron Dome di Haifa hingga pangkalan Tel Hashomer.
Delapan tentara Israel terluka, termasuk putra Menteri Keuangan Smotrich, akibat serangan roket. Israel balas dengan menggempur Beirut secara besar-besaran.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump ungkap Australia telah sepakat memberikan suaka kepada sejumlah anggota tim nasional sepak bola putri Iran.
Iran ajak Turki investigasi bersama dugaan serangan rudal guna tangkal propaganda. Erdogan sampaikan belasungkawa atas wafatnya Ali Khamenei dan tragedi sekolah Minab.
Pemerintah Prancis mengerahkan kapal-kapal angkatan laut, termasuk kelompok serang kapal induknya ke Mediterania,
Secara keseluruhan, Prancis akan mengerahkan delapan kapal perang, kelompok kapal induk, dan dua kapal induk helikopter ke wilayah tersebut.
