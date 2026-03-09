Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Keterpilihan Mojtaba Khamenei Disebut Bukti Nyata Kepercayaan dan Persatuan Rakyat Iran

Cahya Mulyana
09/3/2026 21:39
Mojtaba Khamenei (tengah).(Skynews)

PRESIDEN Iran Masoud Pezeshkian menegaskan bahwa pengangkatan Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Iran yang baru sebagai manifestasi kehendak rakyat dalam pemerintahan.

Pezeshkian juga mengatakan bahwa masalah-masalah Iran dapat diselesaikan melalui kepemimpinan bijaksana Khamenei dan dengan menciptakan lingkungan yang didasarkan pada kepercayaan dan partisipasi publik.

Sementara kelompok bersenjata di Libanon, Hizbullah telah mengucapkan selamat kepada Ayatollah Sayyid Mojtaba Khamenei atas terpilihnya beliau sebagai pemimpin tertinggi Iran ketiga, setelah wafatnya ayahnya, Ayatollah Ali Khamenei.

Baca juga : Presiden dan Militer Iran Ikrar Setia kepada Pemimpin Tertinggi Baru Mojtaba Khamenei

Dalam sebuah pernyataan, Hizbullah memuji Majelis Pakar Iran atas apa yang mereka sebut sebagai pemilihan pemimpin baru yang cepat meskipun ada serangan berkelanjutan dari Amerika Serikat dan Israel.

Kelompok tersebut mengatakan bahwa pengangkatan Mojtaba Khamenei "mengecewakan dan membingungkan" musuh-musuh Iran, dan menggambarkannya sebagai pesan bahwa Republik Islam tidak akan terintimidasi.

“Kami di Hizbullah menyampaikan ucapan selamat dan doa terbaik kami pada kesempatan ini. Kami memperbarui janji kesetiaan kami kepada pendekatan yang diberkahi ini dan keteguhan kami di jalan kesetiaan,” demikian pernyataan tersebut. (Aljazeera/P-3)



Editor : Cahya Mulyana
