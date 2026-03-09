Keterpilihan Mojtaba Khamenei Disebut Bukti Nyata Kepercayaan dan Persatuan Rakyat Iran

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PRESIDEN Iran Masoud Pezeshkian menegaskan bahwa pengangkatan Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Iran yang baru sebagai manifestasi kehendak rakyat dalam pemerintahan.
Pezeshkian juga mengatakan bahwa masalah-masalah Iran dapat diselesaikan melalui kepemimpinan bijaksana Khamenei dan dengan menciptakan lingkungan yang didasarkan pada kepercayaan dan partisipasi publik.
Sementara kelompok bersenjata di Libanon, Hizbullah telah mengucapkan selamat kepada Ayatollah Sayyid Mojtaba Khamenei atas terpilihnya beliau sebagai pemimpin tertinggi Iran ketiga, setelah wafatnya ayahnya, Ayatollah Ali Khamenei.
Dalam sebuah pernyataan, Hizbullah memuji Majelis Pakar Iran atas apa yang mereka sebut sebagai pemilihan pemimpin baru yang cepat meskipun ada serangan berkelanjutan dari Amerika Serikat dan Israel.
Kelompok tersebut mengatakan bahwa pengangkatan Mojtaba Khamenei "mengecewakan dan membingungkan" musuh-musuh Iran, dan menggambarkannya sebagai pesan bahwa Republik Islam tidak akan terintimidasi.
“Kami di Hizbullah menyampaikan ucapan selamat dan doa terbaik kami pada kesempatan ini. Kami memperbarui janji kesetiaan kami kepada pendekatan yang diberkahi ini dan keteguhan kami di jalan kesetiaan,” demikian pernyataan tersebut. (Aljazeera/P-3)
Lima pemain sepak bola putri Iran dilaporkan bersembunyi di rumah aman di Australia. Mereka khawatir akan keselamatan jiwanya setelah aksi protes di Piala Asia.
Presiden Donald Trump menyatakan perang melawan Iran berjalan melampaui jadwal. Trump mengklaim militer Iran lumpuh dan perang segera berakhir.
Konflik Timur Tengah eskalasi! AS dan Israel luncurkan serangan udara ke Iran saat Mojtaba Khamenei resmi ditunjuk sebagai Pemimpin Tertinggi gantikan ayahnya.
Iran mengklaim telah menghancurkan tangki bahan bakar dan gas pangkalan tersebut, landasan helikopter AS, fasilitas logistik dan pendukung.
Pakar UI Prof Suzie Sudarman nilai terpilihnya Mojtaba Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi bukti Iran teguh pada sistem ulama di tengah tekanan Barat dan Israel.
Iran ajak Turki investigasi bersama dugaan serangan rudal guna tangkal propaganda. Erdogan sampaikan belasungkawa atas wafatnya Ali Khamenei dan tragedi sekolah Minab.
Presiden Pezeshkian dan seluruh kekuatan militer Iran resmi bersumpah setia kepada Pemimpin Tertinggi baru, Mojtaba Khamenei, guna memperkuat persatuan melawan agresi.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian umumkan penghentian serangan ke negara tetangga, namun Donald Trump justru ancam penghancuran total. Simak analisisnya.
Pernyataan Pezeshkian muncul ketika negara negara Arab tetangga Iran tengah mempertimbangkan respons mereka terhadap serangan rudal Iran.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, menuduh AS dan Israel melakukan serangan yang menargetkan sebuah sekolah dasar di Lapangan Niloufar, Teheran.
