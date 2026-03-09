Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Cahya Mulyana
09/3/2026 19:24
Kepemimpinan Mojtaba Khamenei Sebabkan AS dan Israel Putus Asa
Mojtaba Khamenei (kiri)(AFP)

KEPALA keamanan Iran, Ali Larijani, mengatakan bahwa terpilihnya Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi berikutnya telah membawa "harapan" bagi Iran dan menyebabkan "keputusasaan" bagi AS dan Israel.

Dalam sebuah pernyataan yang dibagikan di akun X-nya, Larijani menulis: “Pemilihan Anda oleh Majelis Pakar sebagai pemimpin sistem Republik Islam telah membuat musuh-musuh yang bermusuhan dan gemar berperang putus asa.”

Sementara itu, Garda Revolusi Iran (IRGC) mengklaim telah menyerang pangkalan udara al-Adiri di Kuwait. Dalam sebuah pernyataan yang dimuat oleh media lokal, IRGC Iran mengatakan bahwa angkatan lautnya menargetkan pangkalan udara helikopter al-Adiri di Kuwait dengan drone dan rudal jelajah.

Mereka mengklaim telah menghancurkan tangki bahan bakar dan gas pangkalan tersebut, landasan helikopter AS, fasilitas logistik dan pendukung. (Aljazeera/P-3)



Editor : Cahya Mulyana
