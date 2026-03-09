Kepemimpinan Mojtaba Khamenei Sebabkan AS dan Israel Putus Asa

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
KEPALA keamanan Iran, Ali Larijani, mengatakan bahwa terpilihnya Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi berikutnya telah membawa "harapan" bagi Iran dan menyebabkan "keputusasaan" bagi AS dan Israel.
Dalam sebuah pernyataan yang dibagikan di akun X-nya, Larijani menulis: “Pemilihan Anda oleh Majelis Pakar sebagai pemimpin sistem Republik Islam telah membuat musuh-musuh yang bermusuhan dan gemar berperang putus asa.”
Sementara itu, Garda Revolusi Iran (IRGC) mengklaim telah menyerang pangkalan udara al-Adiri di Kuwait. Dalam sebuah pernyataan yang dimuat oleh media lokal, IRGC Iran mengatakan bahwa angkatan lautnya menargetkan pangkalan udara helikopter al-Adiri di Kuwait dengan drone dan rudal jelajah.
Mereka mengklaim telah menghancurkan tangki bahan bakar dan gas pangkalan tersebut, landasan helikopter AS, fasilitas logistik dan pendukung. (Aljazeera/P-3)
Lima pemain sepak bola putri Iran dilaporkan bersembunyi di rumah aman di Australia. Mereka khawatir akan keselamatan jiwanya setelah aksi protes di Piala Asia.
Presiden Donald Trump menyatakan perang melawan Iran berjalan melampaui jadwal. Trump mengklaim militer Iran lumpuh dan perang segera berakhir.
Konflik Timur Tengah eskalasi! AS dan Israel luncurkan serangan udara ke Iran saat Mojtaba Khamenei resmi ditunjuk sebagai Pemimpin Tertinggi gantikan ayahnya.
Hizbullah telah mengucapkan selamat kepada Ayatollah Sayyid Mojtaba Khamenei atas terpilihnya beliau sebagai pemimpin tertinggi Iran ketiga.
Pakar UI Prof Suzie Sudarman nilai terpilihnya Mojtaba Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi bukti Iran teguh pada sistem ulama di tengah tekanan Barat dan Israel.
Embargo minyak oleh negara-negara Arab anggota kartel minyak OPEC terhadap negara-negara yang mendukung Israel dalam perang Oktober 1973 menyebabkan harga minyak melonjak drastis.
Perusahaan-perusahaan pertahanan terbesar di Amerika Serikat telah sepakat untuk melipatgandakan produksi empat kali lipat.
Perang tersebut terlalu menguras anggaran negara. Padahal, menurut dia, situasi internal di Amerika Serikat tidak baik-baik saja dan membutuhkan sokongan.
Laporan itu menyebutkan bahwa serangan pada Sabtu (7/3) menargetkan sekitar 30 depot bahan bakar di berbagai wilayah Iran.
Instruksi itu merupakan turunan dari perintah Divisi Kabinet Pemerintah Bangladesh sebagai langkah lebih lanjut untuk menekan permintaan energi di sektor-sektor tertentu.
