Peraih Nobel Prediksi Perang Iran tak akan Buat Dunia Krisis Global Seperti 2008

AGRESI Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran kemungkinan akan mengurangi pertumbuhan global tetapi kecil kemungkinannya untuk memicu keruntuhan ekonomi dunia dalam skala krisis keuangan global 2008, menurut ekonom peraih Nobel, Philippe Aghion.

“Jika perang berlangsung lebih dari beberapa minggu, jika harga minyak melonjak lebih tinggi dari $150 per barel dan kita melihat inflasi meningkat pesat, maka kita akan melihat situasi yang mirip dengan guncangan minyak tahun 1973,” kata Aghion di radio RTL.

Embargo minyak oleh negara-negara Arab anggota kartel minyak OPEC terhadap negara-negara yang mendukung Israel dalam perang Oktober 1973 menyebabkan harga minyak melonjak drastis, mengakibatkan lonjakan inflasi dan stagnasi ekonomi.

"Guncangan seperti itu akan membutuhkan respons kebijakan terkoordinasi dari negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara maju lainnya, katanya.

“Konflik yang berkepanjangan dan meluas akan mengurangi pertumbuhan global,” kata Aghion, yang berbagi hadiah Nobel Ekonomi tahun 2025 atas karyanya tentang pertumbuhan berkelanjutan melalui penghancuran kreatif.

“Saya melihat kemungkinan perlambatan,” tetapi “saya tidak melihat keruntuhan. Saya tidak melihat hal seperti krisis keuangan 2008, misalnya,” katanya. (Aljazeera/P-3)