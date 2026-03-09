Peraih Nobel Prediksi Perang Iran tak akan Buat Dunia Krisis Global Seperti 2008

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
AGRESI Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran kemungkinan akan mengurangi pertumbuhan global tetapi kecil kemungkinannya untuk memicu keruntuhan ekonomi dunia dalam skala krisis keuangan global 2008, menurut ekonom peraih Nobel, Philippe Aghion.
“Jika perang berlangsung lebih dari beberapa minggu, jika harga minyak melonjak lebih tinggi dari $150 per barel dan kita melihat inflasi meningkat pesat, maka kita akan melihat situasi yang mirip dengan guncangan minyak tahun 1973,” kata Aghion di radio RTL.
Embargo minyak oleh negara-negara Arab anggota kartel minyak OPEC terhadap negara-negara yang mendukung Israel dalam perang Oktober 1973 menyebabkan harga minyak melonjak drastis, mengakibatkan lonjakan inflasi dan stagnasi ekonomi.
"Guncangan seperti itu akan membutuhkan respons kebijakan terkoordinasi dari negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara maju lainnya, katanya.
“Konflik yang berkepanjangan dan meluas akan mengurangi pertumbuhan global,” kata Aghion, yang berbagi hadiah Nobel Ekonomi tahun 2025 atas karyanya tentang pertumbuhan berkelanjutan melalui penghancuran kreatif.
“Saya melihat kemungkinan perlambatan,” tetapi “saya tidak melihat keruntuhan. Saya tidak melihat hal seperti krisis keuangan 2008, misalnya,” katanya. (Aljazeera/P-3)
Indonesia dinilai memiliki ketahanan pangan yang kuat sehingga tetap aman meskipun banyak negara lain menghadapi kesulitan akibat gejolak global.
Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Moh Jumhur Hidayat menyatakan dukungan terhadap wacana kenaikan batas defisit anggaran negara dari 3% menjadi 4% dari PDB.
MENTERI Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berada di garis depan diplomasi dalam memperjuangkan terwujudnya Palestina yang damai dan merdeka.
Sementara, pada periode yang sama, bantuan pembangunan resmi (ODA) berjumlah US$223,7 miliar atau kurang dari 10% belanja global militer.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyuarakan agar MIKTA sebagai negara middle power untuk mendesak dilakukannya gencatan senjata permanen antara militer Israel dengan kelompok Hamas di Gaza,
Perusahaan-perusahaan pertahanan terbesar di Amerika Serikat telah sepakat untuk melipatgandakan produksi empat kali lipat.
Iran mengklaim telah menghancurkan tangki bahan bakar dan gas pangkalan tersebut, landasan helikopter AS, fasilitas logistik dan pendukung.
Perang tersebut terlalu menguras anggaran negara. Padahal, menurut dia, situasi internal di Amerika Serikat tidak baik-baik saja dan membutuhkan sokongan.
Laporan itu menyebutkan bahwa serangan pada Sabtu (7/3) menargetkan sekitar 30 depot bahan bakar di berbagai wilayah Iran.
Instruksi itu merupakan turunan dari perintah Divisi Kabinet Pemerintah Bangladesh sebagai langkah lebih lanjut untuk menekan permintaan energi di sektor-sektor tertentu.
