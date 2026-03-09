Respons Geopolitik Dunia, Prabowo Bakal Beri Taklimat ke Masyarakat

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
SITUASI dan kondisi geopolitik dunia yang memanas imbas serangan Amerika Serikat dan Zionis Israel ke Iran memberikan dampak meluas. Kendati secara geografis letak Indonesia relatif jauh dari titik konflik dan aman, luberan dampak situasi dunia tetap berpotensi dirasakan di Tanah Air.
Karenanya, Presiden Prabowo Subianto bakal memberikan taklimat kepada masyarakat dalam waktu dekat. Hal itu ia ungkapkan saat meresmikan 218 jembatan di seluruh Indonesia secara daring, Senin (9/3).
"Saya akan memberi suatu taklimat kepada seluruh bangsa Indonesia dalam waktu dekat," tuturnya.
Melalui taklimat itu, Kepala Negara menegaskan pemerintah tidak ingin hanya berdiri di belakang sistem yang sudah tercipta. Prabowo mengungkapkan berkomitmen untuk menghadapi kesulitan yang tercipta dari perang AS-Israel dan Iran.
"Kita tidak berlindung di belakang sistem yang sudah berjalan. Kita menghadapi kesulitan dengan sikap. Kita ingin mengatasi kesulitan, kita tidak menutupi kesulitan. Kita tidak pura-pura, akibat perang di Timur Tengah, kita harus siap menghadapi kesulitan," jelas Prabowo.
Diketahui, dampak rambatan yang mulai terasa setelah serangan AS-Israel ke Iran ialah meroketnya harga minyak dunia. Di lain sisi, nilai tukar rupiah juga sempat melemah menembus Rp17 ribu per dolar AS meski ditutup sedikit menguat di angka Rp16.935 per dolar AS pada perdagangan Senin ini. (Mir/P-3)
Taklimat presiden merupakan kegiatan penyampaian arahan, informasi, atau penjelasan dari Presiden kepada para pejabat negara, menteri, pimpinan lembaga.
Selain mendorong para pihak untuk menahan diri, Indonesia turut mendesak supaya ketegangan segera diredakan serta langkah-langkah negosiasi melalui dialog.
