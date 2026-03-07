Kiat Kelola THR 2026: Strategi 3P Hadapi Ketidakpastian Ekonomi Global

Headline
KETIDAKPASTIAN geopolitik global pada 2026 yang berdampak pada fluktuasi harga energi dan pangan menuntut masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan, termasuk Tunjangan Hari Raya (THR). Alokasi THR yang strategis menjadi kunci menjaga stabilitas finansial keluarga agar tidak terjebak dalam perilaku konsumtif sesaat.
Perencana Keuangan sekaligus Duta Literasi Keuangan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Rista Zwestika CFP WMI, menekankan pentingnya kewaspadaan ekstra tahun ini. Ia memperkenalkan metode praktis yang disebut prinsip 3P keuangan: Prioritas, Proteksi, dan Perayaan.
Langkah pertama dalam tips mengelola THR adalah menetapkan skala prioritas. Dana THR sebaiknya tidak dianggap sebagai uang "kaget" untuk berfoya-foya, melainkan instrumen untuk menuntaskan kewajiban ibadah dan kebutuhan mendasar.
Pemanfaatan dana sebaiknya diprioritaskan untuk:
Di tengah situasi ekonomi yang dinamis, cash buffer atau cadangan uang tunai seringkali lebih penting daripada gaya hidup. Rista menyarankan masyarakat untuk menyisihkan sebagian THR guna memperkuat dana darurat.
"Jika dana darurat belum ideal dengan minimal 6-12 bulan dari pendapatan, maka sebagian THR memang sebaiknya dialokasikan untuk memperkuat dana darurat," ujar Rista.
Selain cadangan kas, ia juga merekomendasikan penempatan dana pada aset dengan nilai stabil dan risiko rendah, seperti:
Pilar terakhir dari rumus 3P adalah perayaan. Masyarakat tetap diperbolehkan menggunakan THR untuk keperluan Lebaran 2026 bersama keluarga, namun dengan catatan tidak berlebihan.
Prinsip secukupnya menjadi sangat relevan agar kondisi finansial tetap sehat setelah masa libur lebaran usai. Dengan menerapkan rumus 3P ini, diharapkan masyarakat memiliki ketahanan finansial yang lebih kuat dalam menghadapi ketidakpastian global di masa depan.
|Zakat & Kewajiban
|Alokasikan segera saat THR cair.
|Dana Darurat
|Minimal 10-20% dari total THR.
|Investasi
|Pilih aset aman (Emas/SBN).
|Konsumsi
|Batasi maksimal 50% untuk perayaan.
Sebelum membelanjakan THR, tentukan alokasi dana untuk kebutuhan utama seperti zakat, kebutuhan pokok, dan pembayaran utang.
