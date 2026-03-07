Kiat Kelola THR 2026: Strategi 3P Hadapi Ketidakpastian Ekonomi Global

Ilustrasi, masyarakat berbelanja menjelang Lebaran.(Dok. MI/Ramdani)

KETIDAKPASTIAN geopolitik global pada 2026 yang berdampak pada fluktuasi harga energi dan pangan menuntut masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan, termasuk Tunjangan Hari Raya (THR). Alokasi THR yang strategis menjadi kunci menjaga stabilitas finansial keluarga agar tidak terjebak dalam perilaku konsumtif sesaat.

Perencana Keuangan sekaligus Duta Literasi Keuangan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Rista Zwestika CFP WMI, menekankan pentingnya kewaspadaan ekstra tahun ini. Ia memperkenalkan metode praktis yang disebut prinsip 3P keuangan: Prioritas, Proteksi, dan Perayaan.

1. Prioritas: Selesaikan Kewajiban Utama

Langkah pertama dalam tips mengelola THR adalah menetapkan skala prioritas. Dana THR sebaiknya tidak dianggap sebagai uang "kaget" untuk berfoya-foya, melainkan instrumen untuk menuntaskan kewajiban ibadah dan kebutuhan mendasar.

Baca juga : Pemkab Bekasi Alokasikan Rp176 Miliar untuk THR ASN dan PPPK Tahun Ini

Pemanfaatan dana sebaiknya diprioritaskan untuk:

Pembayaran Zakat Mal dan Zakat Fitrah.

Anggaran mudik yang telah direncanakan.

Pemenuhan kebutuhan pokok keluarga selama hari raya.

2. Proteksi: Memperkuat Dana Darurat dan Investasi

Di tengah situasi ekonomi yang dinamis, cash buffer atau cadangan uang tunai seringkali lebih penting daripada gaya hidup. Rista menyarankan masyarakat untuk menyisihkan sebagian THR guna memperkuat dana darurat.

"Jika dana darurat belum ideal dengan minimal 6-12 bulan dari pendapatan, maka sebagian THR memang sebaiknya dialokasikan untuk memperkuat dana darurat," ujar Rista.

Baca juga : Kiat Mengatur Anggaran Hampers Lebaran 2026 agar THR dan Tabungan Aman

Selain cadangan kas, ia juga merekomendasikan penempatan dana pada aset dengan nilai stabil dan risiko rendah, seperti:

Emas: Instrumen klasik pelindung nilai (hedging).

Surat Berharga Negara (SBN): Investasi aman dengan imbal hasil menarik.

Reksa Dana: Pilihan bagi mereka yang menginginkan fleksibilitas.

3. Perayaan: Menikmati Momentum Secara Proporsional

Pilar terakhir dari rumus 3P adalah perayaan. Masyarakat tetap diperbolehkan menggunakan THR untuk keperluan Lebaran 2026 bersama keluarga, namun dengan catatan tidak berlebihan.

Prinsip secukupnya menjadi sangat relevan agar kondisi finansial tetap sehat setelah masa libur lebaran usai. Dengan menerapkan rumus 3P ini, diharapkan masyarakat memiliki ketahanan finansial yang lebih kuat dalam menghadapi ketidakpastian global di masa depan.

Checklist Cara Bijak Kelola THR 2026

Zakat & Kewajiban Alokasikan segera saat THR cair. Dana Darurat Minimal 10-20% dari total THR. Investasi Pilih aset aman (Emas/SBN). Konsumsi Batasi maksimal 50% untuk perayaan.

(Ant/H-3)