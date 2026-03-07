Kiat Mengatur Anggaran Hampers Lebaran 2026 agar THR dan Tabungan Aman

Headline
TRADISI mengirimkan bingkisan atau hampers Lebaran kepada keluarga, kerabat, hingga kolega telah menjadi pemandangan umum di Indonesia. Namun, tanpa perencanaan yang matang, upaya berbagi kebahagiaan ini bisa menjadi bumerang yang menguras kocek, tunjangan hari raya (THR), dan mengikis tabungan Anda.
Perencana Keuangan Rista Zwestika CFP, WMI, membagikan kiat strategis agar alokasi anggaran hampers tetap terkendali. Langkah pertama yang paling krusial adalah menetapkan batas anggaran sejak awal sebelum mulai berbelanja.
"Tentukan anggaran hampers dari awal. Misalnya maksimal 5-10 persen dari THR," ujar Rista dalam keterangannya, dikutip Sabtu (7/3/2026).
Dengan menetapkan persentase tetap dari THR, Anda memiliki batasan yang jelas sehingga tidak menggunakan dana yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan pokok atau dana darurat.
Setelah angka anggaran didapat, langkah berikutnya adalah menentukan jumlah penerima. Rista menyarankan agar pengiriman bingkisan dibatasi pada orang-orang yang memiliki kedekatan personal, seperti keluarga, kerabat, dan sahabat karib.
Gunakan waktu luang untuk melakukan riset produk secara daring maupun luring. Membandingkan harga antar-vendor atau toko dapat membantu Anda mendapatkan paket yang sesuai dengan anggaran tanpa mengurangi kualitas isi bingkisan.
Jika ingin lebih hemat, pertimbangkan untuk menyiapkan hampers secara mandiri (DIY). Membeli isi bingkisan secara grosir dan mengemasnya sendiri tidak hanya menekan biaya, tetapi juga memberikan sentuhan personal yang lebih mendalam bagi penerima.
Tradisi berbagi di bulan suci ternyata telah melintasi batas religius. Laporan Jakpat bertajuk "Future Insight into Ramadan and Eid 2025" mengungkapkan bahwa warga non-Muslim pun turut berpartisipasi dalam tradisi ini sebagai bentuk toleransi dan mempererat silaturahmi.
Berdasarkan survei terhadap lebih dari 1.900 responden, berikut adalah rata-rata dana yang disiapkan masyarakat untuk satu paket bingkisan:
|Kategori Responden
|Rentang Anggaran per Paket
|Masyarakat Muslim
|Rp250.000 - Rp500.000
|Masyarakat Non-Muslim
|Rp100.000 - Rp200.000
Isi bingkisan yang paling diminati masih didominasi oleh kue kering khas Lebaran, makanan dan minuman kemasan, serta bahan makanan pokok (sembako). "Hampers tidak harus mahal, yang penting adalah perhatian dan niat berbagi," pungkas CEO dan Founder Finante tersebut.
