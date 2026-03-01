Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Seusai Buat Kebiadaban, Trump Setuju Berbicara dengan Pemimpin Baru Iran

Cahya Mulyana
01/3/2026 23:46
Seusai Buat Kebiadaban, Trump Setuju Berbicara dengan Pemimpin Baru Iran
Asap membumbung ke udara Iran setelah Israel dan Amerika Serikat melancarkan serangan gabungan terhadap negara tersebut.((Anadolu))

PRESIDEN Amerika Serikat (AS) menyatakan bahwa kepemimpinan baru Iran ingin berbicara dengan pemerintahannya dan ia berencana untuk melakukannya.

“Mereka ingin berbicara dan saya setuju untuk berbicara, jadi saya akan berbicara dengan mereka,” kata Trump, dikutip oleh majalah The Atlantic.

“Mereka seharusnya melakukannya lebih cepat. Mereka seharusnya memberikan langkah yang sangat praktis dan mudah dilakukan lebih awal. Mereka menunggu terlalu lama,” tambahnya.

Trump tidak memberikan komentar mengenai kapan percakapan tersebut akan berlangsung.

Iran Terbuka

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araqchi, mengatakan kepada rekannya dari Oman, Badr bin Hamad Al Busaidi, bahwa Teheran terbuka untuk setiap “upaya serius meredakan ketegangan,” menurut pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Oman.

Oman telah bertindak sebagai mediator dalam pembicaraan nuklir terbaru antara Iran dan Amerika Serikat, dan Al Busaidi bertemu dengan Wakil Presiden AS JD Vance di Washington pada Jumat.

Araqchi juga menyebut bahwa serangan gabungan AS-Israel merupakan “penyebab meningkatnya ketegangan dan kepanikan di kawasan,” menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Oman. (Aljazeera/P-3)



Editor : Cahya Mulyana
