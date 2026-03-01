Seusai Buat Kebiadaban, Trump Setuju Berbicara dengan Pemimpin Baru Iran

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) menyatakan bahwa kepemimpinan baru Iran ingin berbicara dengan pemerintahannya dan ia berencana untuk melakukannya.
“Mereka ingin berbicara dan saya setuju untuk berbicara, jadi saya akan berbicara dengan mereka,” kata Trump, dikutip oleh majalah The Atlantic.
“Mereka seharusnya melakukannya lebih cepat. Mereka seharusnya memberikan langkah yang sangat praktis dan mudah dilakukan lebih awal. Mereka menunggu terlalu lama,” tambahnya.
Trump tidak memberikan komentar mengenai kapan percakapan tersebut akan berlangsung.
Iran Terbuka
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araqchi, mengatakan kepada rekannya dari Oman, Badr bin Hamad Al Busaidi, bahwa Teheran terbuka untuk setiap “upaya serius meredakan ketegangan,” menurut pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Oman.
Oman telah bertindak sebagai mediator dalam pembicaraan nuklir terbaru antara Iran dan Amerika Serikat, dan Al Busaidi bertemu dengan Wakil Presiden AS JD Vance di Washington pada Jumat.
Araqchi juga menyebut bahwa serangan gabungan AS-Israel merupakan “penyebab meningkatnya ketegangan dan kepanikan di kawasan,” menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Oman. (Aljazeera/P-3)
Embargo minyak oleh negara-negara Arab anggota kartel minyak OPEC terhadap negara-negara yang mendukung Israel dalam perang Oktober 1973 menyebabkan harga minyak melonjak drastis.
Perusahaan-perusahaan pertahanan terbesar di Amerika Serikat telah sepakat untuk melipatgandakan produksi empat kali lipat.
Iran mengklaim telah menghancurkan tangki bahan bakar dan gas pangkalan tersebut, landasan helikopter AS, fasilitas logistik dan pendukung.
Perang tersebut terlalu menguras anggaran negara. Padahal, menurut dia, situasi internal di Amerika Serikat tidak baik-baik saja dan membutuhkan sokongan.
Laporan itu menyebutkan bahwa serangan pada Sabtu (7/3) menargetkan sekitar 30 depot bahan bakar di berbagai wilayah Iran.
Instruksi itu merupakan turunan dari perintah Divisi Kabinet Pemerintah Bangladesh sebagai langkah lebih lanjut untuk menekan permintaan energi di sektor-sektor tertentu.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump ungkap Australia telah sepakat memberikan suaka kepada sejumlah anggota tim nasional sepak bola putri Iran.
Perang dengan Iran memicu lonjakan harga minyak global. Pemerintahan Trump kini kelabakan mencari cara meredam harga BBM yang mengancam ekonomi domestik AS.
Indonesia serukan semua pihak menahan diri di tengah konflik Teluk. Kemenlu RI desak AS, Israel, dan Iran hentikan serangan demi kedaulatan negara. Cek info evakuasi WNI.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tetap menjalankan kebijakan luar negeri bebas aktif, tidak memihak, dan menghormati semua negara, di tengah ketegangan global.
Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menegaskan bahwa Presiden Donald Trump yang akan menentukan syarat menyerah bagi Iran di tengah penyelidikan serangan sekolah Minab.
PM Inggris Keir Starmer dan Presiden AS Donald Trump akhirnya berbicara via telepon di tengah ketegangan diplomatik terkait serangan ke Iran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved