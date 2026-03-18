Israel Kembali Kena Gempuran Rudal Iran dan AS Pastikan Situs Nuklir Teheran Sudah Lama tak Aktif

Situs nuklir Iran.

GELOMBANG serangan rudal terbaru Iran ke Israel telah menyebabkan kerusakan di berbagai lokasi, menurut laporan media Israel.

Lembaga Penyiaran Israel menayangkan rekaman kerusakan signifikan pada sebuah bangunan di Ramat Gan, sebelah timur Tel Aviv.

Times of Israel melaporkan, mengutip layanan darurat, bahwa kerusakan telah terjadi di beberapa lokasi di Israel tengah akibat amunisi tandan dari rudal Iran, salah satunya menyebabkan kerusakan pada sebuah rumah. Tidak ada laporan korban luka akibat pemogokan terbaru, demikian menurut keterangan tersebut.

Sementara itu, Tulsi Gabbard, Direktur Intelijen Nasional AS, telah mengatakan kepada komite intelijen Senat AS bahwa program pengayaan nuklir Iran telah hancur dalam serangan pada Juni tahun lalu, dan bahwa AS belum melihat upaya apa pun dari Teheran untuk membangun kembali kemampuan pengayaannya sejak saat itu.

Dalam pidato yang telah disiapkan, dia mengatakan bahwa Iran dan proksinya tetap mampu menyerang kepentingan AS dan sekutunya di Timur Tengah.

Dia mengatakan bahwa jika kepemimpinan Iran selamat dari perang, mereka akan memulai upaya bertahun-tahun untuk membangun kembali program rudal dan drone mereka. (Aljazeera/P-3)