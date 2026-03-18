Iran Ancam Serang Semua Fasilitas Energi di Negara-negara Teluk, Ini Alasannya

JURU bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengecam serangan Israel terhadap ladang gas lepas pantai Iran sebagai 'langkah berbahaya dan tidak bertanggung jawab'.

Iran mengancam akan menyerang fasilitas minyak dan gas di wilayah Teluk sebagai balasan atas serangan Israel terhadap ladang gas South Pars miliknya, seiring dengan terus meningkatnya dampak dari perang Amerika Serikat-Israel di negara tersebut.

Dalam pernyataan yang dibagikan oleh kantor berita semi-resmi Iran, Tasnim, pada hari Rabu, pihak berwenang Iran mengatakan bahwa lima fasilitas di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar "akan menjadi sasaran dalam beberapa jam mendatang".

Fasilitas-fasilitas tersebut adalah kilang SAMREF dan kompleks petrokimia Jubail milik Arab Saudi, ladang gas Al Hosn milik Uni Emirat Arab, serta kilang Ras Laffan dan kompleks petrokimia Mesaieed beserta perusahaan induknya milik Qatar.

Ancaman tersebut muncul setelah media pemerintah Iran melaporkan bahwa fasilitas gas alam yang terkait dengan ladang gas lepas pantai South Pars – ladang gas terbesar di dunia, yang terletak di lepas pantai provinsi Bushehr di Iran selatan – telah diserang.

Dalam pernyataan yang dibagikan oleh Tasnim, Kementerian Perminyakan Iran mengatakan sejumlah fasilitas mengalami kerusakan tetapi tidak ada korban jiwa yang dilaporkan segera. Media pemerintah Iran juga melaporkan bahwa kebakaran di ladang gas telah terkendali.

Mengutip sumber-sumber yang tidak disebutkan namanya, media Israel melaporkan bahwa angkatan udara negara itu yang melakukan serangan tersebut.

Israel dan AS telah melakukan serangan terhadap berbagai target di seluruh Iran, termasuk fasilitas minyak , sejak perang dimulai pada 28 Februari.

Serangan balasan Iran berupa rudal dan drone terhadap negara-negara di Timur Tengah, termasuk negara-negara Teluk Arab, juga terus berlanjut meskipun kekhawatiran tentang dampak konflik yang semakin meluas terhadap pasar energi global semakin meningkat.

Penutupan Selat Hormuz oleh Iran – jalur air penting di Teluk yang dilalui sekitar seperlima minyak dan gas alam cair dunia – telah menyebabkan harga energi melonjak.

Sementara Iran mengatakan pihaknya menembaki aset militer AS di wilayah tersebut, para pemimpin Teluk berulang kali mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional dan mengatakan bahwa serangan itu menargetkan infrastruktur sipil.

Majed al-Ansari, juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, pada hari Rabu mengutuk Israel karena menargetkan South Pars, dan mencatat bahwa ladang gas Iran tersebut merupakan perluasan dari Ladang Utara Qatar.

Serangan itu menandai “langkah berbahaya dan tidak bertanggung jawab di tengah eskalasi militer saat ini di kawasan tersebut”, kata al-Ansari dalam sebuah pernyataan yang dibagikan di media sosial.

“Menargetkan infrastruktur energi merupakan ancaman bagi keamanan energi global, serta bagi masyarakat di kawasan tersebut dan lingkungannya,” tulisnya.

“Kami menegaskan kembali, seperti yang telah berulang kali kami tekankan, perlunya menghindari penargetan fasilitas vital. Kami menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri, mematuhi hukum internasional, dan berupaya menuju de-eskalasi dengan cara yang menjaga keamanan dan stabilitas kawasan.”

Melaporkan dari Dubai, Zein Basravi dari Al Jazeera mengatakan bahwa negara-negara Teluk berupaya untuk "mencari jalan keluar" untuk membantu mengakhiri perang.

Namun Basravi mengatakan: “Tidak peduli berapa banyak suara yang mencoba menyerukan solusi melalui negosiasi, kecuali ada penghentian penargetan dan pertempuran oleh kedua belah pihak, sebenarnya tidak ada ruang untuk diskusi tentang bagaimana melangkah maju.”

“Yang kemungkinan akan kita lihat adalah negara-negara ini mencoba memberikan lebih banyak tekanan politik, lebih banyak tekanan diplomatik – tidak hanya pada Iran, tetapi juga pada Amerika Serikat – untuk mencoba menarik diri dari konflik.”

Ia mencatat bahwa Arab Saudi akan menjadi tuan rumah pertemuan para menteri luar negeri dari negara-negara Arab dan negara-negara mayoritas Muslim di Riyadh pada hari Rabu untuk membahas krisis tersebut.

“Peristiwa hari ini tentu akan membuat pertemuan ini jauh lebih mendesak, jauh lebih tepat waktu, dan kemungkinan besar jauh lebih tegang,” kata Basravi. (Aljazeera/P-3)