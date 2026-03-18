Baru, Iran Keluarkan Ultimatum untuk AS-Israel

PM Israel Benjamin Netanyahu (kiri) dan Presiden AS Donald Trump (kanan).(X)

SEORANG juru bicara Markas Besar Khatam al-Anbiya IRGC berjanji bahwa infrastruktur bahan bakar, energi, dan gas dari Amerika Serikat (AS) dan Israel yang menyerang fasilitas energi dan minyak Iran akan dibakar dan dilenyapkan menjadi abu sesegera mungkin.

“Ini adalah peringatan tegas dan jelas kepada para penjahat yang menyerang sebagian infrastruktur bahan bakar dan energi Iran di selatan negara itu,” demikian pernyataan yang dimuat oleh kantor berita Mehr Iran.

“Kami menyatakan kepada tentara Amerika yang pengecut dan agresif serta rezim Zionis yang biadab dan pembunuh anak-anak bahwa kalian harus melemparkan tentara kalian ke dalam air dan membuang harga diri kalian ke angin,” tambah pernyataan itu.