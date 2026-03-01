AS - Israel Serang Iran , Jusuf Kalla Minta Pemerintah Antisipasi Kenaikan Harga Minyak

Headline
MANTAN Wakil Presiden RI Jusuf Kalla alias JK menilai serangan Amerika Serikat - Israel terhadap Iran akan mengerek harga minyak dunia menjadi naik. Dampaknya terhadap Indonesia Bahan Bakar Minyak atau BBM langka.
"Tentu harga minyak naik. Pasti," kata JK di Jakarta, Minggu (1/3).
JK lebih jauh menjelaskan harga minyak yang naik akibat akses impor minyak dari Timur Tengah terputus. Iran telah mengambil sikap untuk menutup Selat Hormuz yang menjadi jalur vital pasokan minyak dunia.
"Sekarang pasti stop. Jadi, ekonomi kita akan terkena di situ," sambung JK.
Suplai minyak, ujar JK, dapat berhenti apabila Iran ikut menyerang pangkalan militer AS yang ada di Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, juga Arab Saudi. Negara-negara penghasil minyak di Timur Tengah.
"Efeknya ke negara itu. Nah itu yang akan terjadi semua. Satu hari ini kelihatan belum terasa, tetapi satu minggu akan terasa," ucap JK.
Pemerintah Indonesia, sambung dia, sebaiknya berhati-hati apabila serangan Iran akan berlangsung dalam waktu lama. Pemerintah diminta mengamankan stok BBM dalam negeri. Sebab suplai dari negara-negara di Timur Tengah akan terputus selama serangan berlangsung.
Israel bersama-sama Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari 2026. Salah satu serangan AS dengan Israel berupa tujuh roket yang menghantam Teheran dan dekat dengan kediaman Pimpinan tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei yang dikonfirmasi meninggal dunia. (Ant/H-4)
Ia menyebutkan, hal itu pasti akan mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa serta nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
Jika harga minyak menembus angka 120 dolar AS per barel, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 diperkirakan bisa melebar hingga 3,6%.
Kepanikan masyarakat tidak muncul begitu saja, melainkan dipicu oleh ketidakseimbangan informasi dan hilangnya kepercayaan publik terhadap jaminan pasokan negara.
Sepanjang Februari 2026, KAI Divre I Sumatera Utara mencatat volume angkutan barang sebesar 55.428 ton yang didominasi oleh komoditas BBM sebanyak 26.616 ton.
CADANGAN BBM nasional yang saat ini berada di kisaran sekitar 20–21 hari dinilai masih cukup untuk memenuhi kebutuhan energi dalam kondisi normal, sehingga masyarakat tidak perlu panik.
Pemerintah Prancis mengerahkan kapal-kapal angkatan laut, termasuk kelompok serang kapal induknya ke Mediterania,
