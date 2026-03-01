Semua Perbatasan Palestina Ditutup Israel Usai Serangan Militer ke Iran

Headline
SELURUH akses perbatasan di wilayah Palestina resmi ditutup oleh Israel mulai Minggu (waktu setempat) hingga batas waktu yang belum ditentukan. Kebijakan ini diambil menyusul operasi militer gabungan antara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Keputusan tersebut diumumkan oleh Coordinator of Government Activities in the Territories (COGAT). Penutupan mencakup seluruh jalur masuk dan keluar, termasuk perlintasan Rafah. Kebijakan ini berlaku bagi seluruh warga Palestina, kecuali mereka yang memiliki izin sebagai pekerja sektor vital (vital worker) yang masih diperbolehkan melintas di titik tertentu.
Dalam keterangannya, COGAT menegaskan bahwa penutupan perbatasan ke Gaza "tidak akan memengaruhi situasi kemanusiaan" di wilayah tersebut.
Otoritas Israel menyatakan langkah ini merupakan respons langsung atas operasi militer bersama dengan Amerika Serikat yang menyasar Iran.
Sebelum kebijakan ini diumumkan, sejumlah ledakan dilaporkan terdengar di beberapa wilayah Tepi Barat yang diduduki. Pecahan rudal juga ditemukan jatuh di sejumlah lokasi, setelah sirene peringatan berbunyi di beberapa permukiman Israel, sebagaimana dilaporkan koresponden Anadolu.
Juru bicara kepolisian Palestina, Luay Arziqat, menyampaikan bahwa serpihan rudal ditemukan di empat titik di Tepi Barat. Ia memastikan tidak ada korban jiwa maupun kerusakan material akibat insiden tersebut.
Serangan militer gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran yang terjadi pada Sabtu pagi diklaim bertujuan untuk meniadakan ancaman yang disebut berasal dari rezim Iran.
Sebagai respons, Iran meluncurkan rudal dan drone ke sejumlah target di wilayah Israel serta pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan tersebut. Situasi ini memperburuk eskalasi ketegangan di kawasan Timur Tengah.
Israel kemudian menetapkan status darurat khusus yang berlaku secara nasional. Sementara itu, Iran menegaskan akan memberikan respons keras atas agresi yang dilancarkan terhadapnya.
Menanggapi meningkatnya konflik militer antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, Pemerintah Indonesia menyerukan agar seluruh pihak menahan diri serta mengutamakan penyelesaian melalui jalur diplomasi.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengambil peran sebagai mediator guna mendorong dialog antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah akibat serangan militer gabungan yang dilakukan AS dan Israel terhadap Iran. (Ant/E-4)
