1.631 Penumpang di Bandara Ngurah Rai Terdampak Penutupan Ruang Udara Timur Tengah

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
KONDISI operasional di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, mengalami tantangan serius pada awal Maret 2026. Sebanyak 1.631 calon penumpang dari berbagai maskapai internasional terbengkalai akibat pembatalan dan penyesuaian jadwal penerbangan menuju kawasan Timur Tengah.
Pembatalan ini merupakan dampak langsung dari penutupan ruang udara di sejumlah negara di Timur Tengah yang memaksa maskapai melakukan penyesuaian rute secara masif. Hingga Minggu (1/3), antrean penumpang terlihat di area terminal keberangkatan internasional akibat jadwal yang belum menemui kepastian.
Communication and Legal Division Head PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Ngurah Rai, Gede Eka Sandi Asmadi, mengonfirmasi bahwa penutupan ruang udara di wilayah konflik atau zona berisiko di Timur Tengah menjadi pemicu utama gangguan ini.
"Sehubungan dengan penutupan ruang udara di sejumlah negara, terdapat sejumlah rute penerbangan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang mengalami penundaan dan penyesuaian jadwal," jelas Gede Eka.
Meski terjadi penumpukan penumpang pada rute-rute spesifik, pihak pengelola memastikan bahwa operasional bandara secara umum tetap berjalan normal. Petugas di lapangan terus berupaya mengatur alur penumpang agar tidak mengganggu operasional penerbangan domestik maupun rute internasional lainnya.
Berdasarkan data hingga Minggu pukul 11.00 Wita, tercatat lima penerbangan utama dari Bali menuju hub besar di Timur Tengah yang mengalami pembatalan total:
Manajemen PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) kini tengah memperkuat koordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk memitigasi dampak lebih lanjut. Selain berkomunikasi intensif dengan maskapai, pihak bandara juga bekerja sama dengan AirNav Indonesia untuk memantau perkembangan ruang udara global.
Terkait penanganan 1.631 penumpang yang terdampak, pihak bandara memastikan bahwa kompensasi dan penanganan dilakukan sesuai dengan kebijakan internal masing-masing maskapai, baik berupa refund, reschedule, maupun penyediaan akomodasi.
Bagi calon penumpang yang memerlukan informasi terbaru mengenai status penerbangan mereka, Bandara Ngurah Rai menyediakan dua saluran komunikasi utama:
Penumpang diimbau untuk tidak berangkat ke bandara sebelum mendapatkan konfirmasi resmi dari maskapai masing-masing guna menghindari penumpukan lebih lanjut di area terminal. (OL/E-4)
KEMENTERIAN Perhubungan Rusia melaporkan ratusan perjalanan udara terdampak pembatalan pada rute Rusia-Timur Tengah.
MENYUSUL meningkatnya eskalasi di kawasan Timur Tengah, sejumlah negara tetangga Arab Saudi telah mengambil langkah penutupan ruang udara untuk kedatangan dan keberangkatan penerbangan.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump ungkap Australia telah sepakat memberikan suaka kepada sejumlah anggota tim nasional sepak bola putri Iran.
Iran ajak Turki investigasi bersama dugaan serangan rudal guna tangkal propaganda. Erdogan sampaikan belasungkawa atas wafatnya Ali Khamenei dan tragedi sekolah Minab.
Konflik Timur Tengah eskalasi! AS dan Israel luncurkan serangan udara ke Iran saat Mojtaba Khamenei resmi ditunjuk sebagai Pemimpin Tertinggi gantikan ayahnya.
Alarm dan sirene berbunyi hampir tanpa henti di Haifa dan komunitas di bagian utara Israel.
Pemerintah Prancis mengerahkan kapal-kapal angkatan laut, termasuk kelompok serang kapal induknya ke Mediterania,
Secara keseluruhan, Prancis akan mengerahkan delapan kapal perang, kelompok kapal induk, dan dua kapal induk helikopter ke wilayah tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved