1.631 Penumpang di Bandara Ngurah Rai Terdampak Penutupan Ruang Udara Timur Tengah

Calon penumpang memadati customer service maskapai internasional di Bandara Ngurah Rai Bali sehubungan penutupan ruang udara Timur Tengah sebagai dampak eskalasi konflik.(MI/Arnoldus Dhae)

KONDISI operasional di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, mengalami tantangan serius pada awal Maret 2026. Sebanyak 1.631 calon penumpang dari berbagai maskapai internasional terbengkalai akibat pembatalan dan penyesuaian jadwal penerbangan menuju kawasan Timur Tengah.

Pembatalan ini merupakan dampak langsung dari penutupan ruang udara di sejumlah negara di Timur Tengah yang memaksa maskapai melakukan penyesuaian rute secara masif. Hingga Minggu (1/3), antrean penumpang terlihat di area terminal keberangkatan internasional akibat jadwal yang belum menemui kepastian.

Penyebab Gangguan Penerbangan di Bali

Communication and Legal Division Head PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Ngurah Rai, Gede Eka Sandi Asmadi, mengonfirmasi bahwa penutupan ruang udara di wilayah konflik atau zona berisiko di Timur Tengah menjadi pemicu utama gangguan ini.

"Sehubungan dengan penutupan ruang udara di sejumlah negara, terdapat sejumlah rute penerbangan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang mengalami penundaan dan penyesuaian jadwal," jelas Gede Eka.

Meski terjadi penumpukan penumpang pada rute-rute spesifik, pihak pengelola memastikan bahwa operasional bandara secara umum tetap berjalan normal. Petugas di lapangan terus berupaya mengatur alur penumpang agar tidak mengganggu operasional penerbangan domestik maupun rute internasional lainnya.

Daftar Penerbangan yang Dibatalkan

Berdasarkan data hingga Minggu pukul 11.00 Wita, tercatat lima penerbangan utama dari Bali menuju hub besar di Timur Tengah yang mengalami pembatalan total:

Etihad Airways (EY477): Rute Denpasar (DPS) - Abu Dhabi (AUH), jadwal 28 Februari pukul 18.45 Wita.

Rute Denpasar (DPS) - Abu Dhabi (AUH), jadwal 28 Februari pukul 18.45 Wita. Emirates (EK369): Rute Denpasar (DPS) - Dubai (DXB), jadwal 28 Februari pukul 19.45 Wita.

Rute Denpasar (DPS) - Dubai (DXB), jadwal 28 Februari pukul 19.45 Wita. Qatar Airways (QR963): Rute Denpasar (DPS) - Doha (DOH), jadwal 28 Februari pukul 18.50 Wita.

Rute Denpasar (DPS) - Doha (DOH), jadwal 28 Februari pukul 18.50 Wita. Emirates (EK399): Rute Denpasar (DPS) - Dubai (DXB), jadwal 1 Maret pukul 00.25 Wita.

Rute Denpasar (DPS) - Dubai (DXB), jadwal 1 Maret pukul 00.25 Wita. Qatar Airways (QR961): Rute Denpasar (DPS) - Doha (DOH), jadwal 1 Maret pukul 00.30 Wita.

Koordinasi Keamanan dan Layanan Penumpang

Manajemen PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) kini tengah memperkuat koordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk memitigasi dampak lebih lanjut. Selain berkomunikasi intensif dengan maskapai, pihak bandara juga bekerja sama dengan AirNav Indonesia untuk memantau perkembangan ruang udara global.

Terkait penanganan 1.631 penumpang yang terdampak, pihak bandara memastikan bahwa kompensasi dan penanganan dilakukan sesuai dengan kebijakan internal masing-masing maskapai, baik berupa refund, reschedule, maupun penyediaan akomodasi.

Informasi Help Desk bagi Penumpang

Bagi calon penumpang yang memerlukan informasi terbaru mengenai status penerbangan mereka, Bandara Ngurah Rai menyediakan dua saluran komunikasi utama:

Help Desk Fisik: Berlokasi di Lantai 2 Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Ngurah Rai. Contact Center: Melalui sambungan telepon resmi di nomor 172.

Penumpang diimbau untuk tidak berangkat ke bandara sebelum mendapatkan konfirmasi resmi dari maskapai masing-masing guna menghindari penumpukan lebih lanjut di area terminal.