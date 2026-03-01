Media Israel Klaim 30 Pejabat Senior Iran Tewas akibat Serangan Awal

Presiden AS Donald Trump (kanan) dan Perdana Menteri Israel Netanyahu (kiri)(AFP)

MEDIA Israel melaporkan bahwa angkatan udara negara itu menewaskan 30 pejabat senior Iran dalam serangan pembuka terhadap Teheran, termasuk Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei.

Dalam laporan yang dimuat N12 milik Channel 12, disebutkan bahwa serangan tersebut berlangsung sangat cepat.

Di tengah klaim keberhasilan operasi, muncul peringatan soal potensi perbedaan sikap antara Israel dan Amerika Serikat dalam kelanjutan perang.

"Kita baru berada di awal, dan kita masih memiliki kampanye setidaknya beberapa hari ke depan," kata para pejabat tinggi politik dan keamanan Israel.

Sejumlah media Israel lainnya turut menyoroti perencanaan operasi yang disebut sangat matang, termasuk koordinasi intensif antara militer Israel dan Amerika Serikat, serta tingkat akurasi intelijen yang dinilai tinggi dalam pelaksanaan serangan.

Namun, analis pertahanan Yoav Limor dalam tulisannya di Israel Hayom mengingatkan potensi munculnya perbedaan sikap antara Washington dan Tel Aviv.

"Israel memiliki kesabaran dan kesiapan untuk melanjutkan perang ini selama beberapa hari atau minggu, bahkan mungkin lebih lama," katanya.

Tetapi dia menambahkan, tidak jelas apakah Trump memiliki tingkat kesabaran dan ketenangan yang sama.

Pandangan serupa juga disampaikan jurnalis senior Nahum Barnea di Yedioth Ahronoth.

"Bagi Amerika, ini adalah perang pilihan, tetapi bagi Israel ini adalah perang kebutuhan," tulisnya

Meski Presiden AS, Donald Trump, sejauh ini menunjukkan dukungan penuh terhadap Israel, ia juga memperingatkan kemungkinan berubahnya opini publik di Amerika Serikat terhadap sekutu utamanya tersebut, terutama jika konflik berkepanjangan dan berdampak luas. (H-4)