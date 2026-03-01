Transisi Kepemimpinan Iran Pascawafatnya Ali Khamenei akan Tetap Stabil

ilustrasi.(MI)

TRANSISI kepemimpinan di Iran dipastikan masih akan berjalan mulus menyusul gugurnya Ali Khamenei akibat serangan rudal Amerika Serikat dan Israel, kata akademisi dan pengamat Timur Tengah Universitas Padjadjaran Dina Sulaeman.

Sistem ideologis dan institusional Iran yang sudah berjalan selama empat dekade telah matang dan memiliki struktur kekuasaan berlapis, kata Dina merespons pertanyaan terkait keberlanjutan pemerintahan Republik Islam Iran.

“Pengalaman wafatnya Imam Ruhollah Khomeini pada 1989 menunjukkan bahwa transisi bisa berjalan tanpa mengguncang fondasi negara,” kata Dina melalui pernyataan tertulis di Jakarta, Minggu, merujuk pada Pemimpin Tertinggi pertama Iran setelah Revolusi 1979.

Baca juga : Majelis Ahli Iran Gelar Pemilihan Pemimpin Tertinggi Pengganti Ali Khamenei

Terlebih, Republik Islam Iran tidak berjalan sebagai sebuah “rezim personalistik” yang hanya bergantung pada satu figur, kata dia.

Terkait tokoh yang akan menjadi pengganti Ali Khamenei, Dina menyebut bahwa tokoh tersebut harus merupakan ulama yang bergelar Ayatullah, yang merupakan gelar tertinggi dalam keilmuan agama di Iran.

“Iran punya banyak Ayatullah,” kata akademisi itu menegaskan.

Baca juga : MUI Desak Pemerintah RI Keluar dari Board of Peace Usai Serangan AS-Israel ke Iran

Di samping gelar Ayatullah, sistem Iran menjadikan integritas serta kepemimpinan yang teruji sebagai syarat lain bagi tokoh yang dapat ditunjuk sebagai Pemimpin Tertinggi, kata dia.

Dina pun menjelaskan bahwa di tengah kekosongan jabatan Pemimpin Tertinggi, Majelis Ahli yang beranggotakan para ahli agama dan ulama dari seluruh provinsi Iran akan bersidang untuk memilih Pemimpin Tertinggi yang baru.

Pada Sabtu pagi (28/2) waktu setempat, Amerika Serikat dan Zionis Israel melancarkan serangkaian serangan ke Iran, termasuk ibu kota Teheran, sehingga menyebabkan kerusakan infrastruktur dan jatuhnya korban jiwa rakyat sipil.

Iran kemudian melancarkan serangan rudal balasan ke wilayah Israel serta fasilitas militer AS di Timur Tengah.

Pada Minggu, televisi nasional Iran mengkonfirmasi bahwa Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei tewas akibat serangan rudal AS-Israel tersebut.

Pada hari yang sama, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Ali Larijani memastikan bahwa Majelis Ahli akan segera berkumpul dan memulai proses pemilihan Pemimpin Tertinggi Iran untuk menggantikan Ali Khamenei yang gugur. (Ant/P-3)