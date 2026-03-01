Ketegangan AS-Israel dan Iran: Harga Energi dan Biaya Logistik Global Mulai Tertekan

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
SERANGAN militer Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran yang memicu retaliasi lanjutan mulai membayangi stabilitas ekonomi global. Eskalasi konflik di Timur Tengah ini diprediksi akan mengganggu jalur distribusi rantai pasok dunia dan mendorong kenaikan harga komoditas energi secara signifikan.
Dewan Penasihat CILT Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pembina ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi, memperingatkan bahwa operasional militer skala besar atau Major Combat Operations yang melibatkan AS, Israel, dan Iran mengancam stabilitas politik dan ekonomi dunia.
Menurutnya, sektor logistik dan rantai pasok dipastikan akan terganggu jika perdamaian tidak segera terwujud di kawasan tersebut.
“Eskalasi konflik ini langsung menarik perhatian dunia akan gangguan rantai pasok logistik global yang bisa menekan ekonomi banyak negara. Terlebih retaliasi Iran saat ini melakukan blokade di Selat Hormuz yang merupakan jalur distribusi minyak dan gas utama dari Timur Tengah ke berbagai negara,” ujar Yukki.
Data per Sabtu (28/2) menunjukkan dampak langsung dari ketegangan ini, di mana harga minyak mentah jenis WTI menyentuh US$67 per barel dan Brent mencapai US$72,8 per barel.
Blokade di Selat Hormuz menjadi titik kritis karena jalur ini merupakan urat nadi bagi enam negara eksportir minyak utama, yaitu Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab (UAE), Kuwait, Qatar, dan Iran sendiri.
Jika gangguan terus berlanjut, disrupsi impor minyak akan memukul negara-negara konsumen besar di Asia, termasuk India, China, Jepang, hingga kawasan Asia Tenggara.
Kondisi ini dikhawatirkan akan memicu inflasi energi, menekan daya beli masyarakat, serta menghambat tren penurunan suku bunga global yang sangat dinantikan pasar.
Bagi Indonesia, Yukki menilai ada dua dampak jangka pendek yang perlu diwaspadai pemerintah:
Kedua hal ini perlu menjadi fokus perhatian pemerintah Indonesia agar segera mengkalkulasi kesiapan dalam menghadapi berbagai skenario lanjutan dari konflik ini bila berkepanjangan,” tegas Yukki.
Ia pun berharap stabilitas di kawasan Timur Tengah dapat segera pulih demi menjaga pertumbuhan ekonomi global yang sebelumnya sudah tertekan oleh dinamika tarif dagang global sepanjang 2025. (Z-1)
Konflik Timur Tengah eskalasi! AS dan Israel luncurkan serangan udara ke Iran saat Mojtaba Khamenei resmi ditunjuk sebagai Pemimpin Tertinggi gantikan ayahnya.
Alarm dan sirene berbunyi hampir tanpa henti di Haifa dan komunitas di bagian utara Israel.
Aoun juga menyerukan dukungan logistik internasional untuk tentara Libanon.
Embargo minyak oleh negara-negara Arab anggota kartel minyak OPEC terhadap negara-negara yang mendukung Israel dalam perang Oktober 1973 menyebabkan harga minyak melonjak drastis.
Perusahaan-perusahaan pertahanan terbesar di Amerika Serikat telah sepakat untuk melipatgandakan produksi empat kali lipat.
Iran mengklaim telah menghancurkan tangki bahan bakar dan gas pangkalan tersebut, landasan helikopter AS, fasilitas logistik dan pendukung.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump ungkap Australia telah sepakat memberikan suaka kepada sejumlah anggota tim nasional sepak bola putri Iran.
Iran ajak Turki investigasi bersama dugaan serangan rudal guna tangkal propaganda. Erdogan sampaikan belasungkawa atas wafatnya Ali Khamenei dan tragedi sekolah Minab.
Konflik Timur Tengah eskalasi! AS dan Israel luncurkan serangan udara ke Iran saat Mojtaba Khamenei resmi ditunjuk sebagai Pemimpin Tertinggi gantikan ayahnya.
Alarm dan sirene berbunyi hampir tanpa henti di Haifa dan komunitas di bagian utara Israel.
Pemerintah Prancis mengerahkan kapal-kapal angkatan laut, termasuk kelompok serang kapal induknya ke Mediterania,
Secara keseluruhan, Prancis akan mengerahkan delapan kapal perang, kelompok kapal induk, dan dua kapal induk helikopter ke wilayah tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved