FIFA Pantau Situasi Iran Usai Serangan AS, Iran Tetap Tampil di Piala Dunia 2026

FIFA menyatakan akan memantau perkembangan situasi Iran setelah Amerika Serikat melancarkan serangan militer, sementara Iran dipastikan tampil di Piala Dunia 2026 yang sebagian pertandingan grupnya digelar di wilayah AS.
Iran sendiri telah memastikan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 dan dijadwalkan memainkan pertandingan fase grup di Amerika Serikat, salah satu tuan rumah turnamen.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Sabtu (28/2) mengumumkan dimulainya serangan rudal terhadap Iran dan menyebut operasi tersebut sebagai "operasi tempur besar".
Menanggapi situasi tersebut, Sekretaris Jenderal FIFA, Mattias Grafstrom mengatakan organisasi tersebut masih memantau perkembangan sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
"Saya membaca berita (tentang Iran) pagi ini sama seperti Anda," kata Grafstrom dikutip dari ESPN.
"Kami mengadakan pertemuan hari ini dan masih terlalu dini untuk memberikan komentar secara rinci, tetapi kami akan memantau perkembangan terkait semua isu di seluruh dunia."
Iran lolos ke putaran final melalui jalur Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) dan tergabung di Grup G bersama Belgia, Selandia Baru, dan Mesir.
Namun, meningkatnya ketegangan akibat serangan militer AS menimbulkan perhatian terhadap pelaksanaan turnamen, terutama karena sebagian pertandingan Iran akan digelar di wilayah AS. Grafstrom menegaskan FIFA tetap berfokus pada penyelenggaraan turnamen yang aman bagi seluruh peserta.
"Kami telah melakukan undian putaran final di Washington di mana semua tim berpartisipasi, dan fokus kami adalah pada Piala Dunia yang aman dengan semua tim berpartisipasi."
"Kami akan terus berkomunikasi seperti biasa dengan tiga pemerintah [tuan rumah] sebagaimana yang selalu kami lakukan dalam setiap situasi. Semua orang akan aman."
Dua pertandingan Iran dijadwalkan berlangsung di Los Angeles, sementara laga melawan Mesir akan digelar di Seattle pada 26 Juni mendatang. (Ndf/P-3)
