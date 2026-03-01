Iran Ancam Mundur dari Piala Dunia 2026 usai Ayatullah Khamenei Tewas Dirudal AS

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
DUNIA sepak bola internasional diguncang kabar mengenai kemungkinan mundurnya tim nasional Iran dari putaran final Piala Dunia 2026. Keputusan ini menyusul eskalasi serangan militer yang berujung pada tewasnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, akibat serangan militer udara Amerika Serikat dan Israel pada Sabtu (28/2).
Serangan udara yang menargetkan Tehran dan beberapa kota besar lainnya terjadi setelah kegagalan negosiasi nuklir antara Iran dan Amerika Serikat.
Presiden AS Donald Trump mengonfirmasi kematian Khamenei melalui unggahan di Truth Social, menyebut peristiwa ini sebagai "keadilan bagi rakyat Iran dan dunia."
Kondisi ini menciptakan dilema diplomatik dan keamanan yang luar biasa bagi penyelenggaraan Piala Dunia 2026, mengingat Amerika Serikat merupakan salah satu tuan rumah utama turnamen tersebut.
Presiden FFIRI, Mehdi Taj, mengungkapkan ketidakpastian nasib tim berjuluk Team Melli tersebut.
"Dengan apa yang terjadi hari ini dan serangan oleh Amerika Serikat, sangat tidak mungkin bagi kami untuk menantikan turnamen ini," ujar Taj dikutip dari Marca, Minggu (1/3).
Meskipun demikian, Taj menegaskan bahwa keputusan akhir akan berada di tangan otoritas olahraga tertinggi negara tersebut. Iran sendiri tergabung dalam Grup G bersama Belgia, Selandia Baru, dan Mesir, dengan jadwal pertandingan perdana melawan Selandia Baru di SoFi Stadium, Los Angeles, pada 15 Juni 2026.
Jika Iran memutuskan mundur, FIFA kemungkinan besar akan menunjuk Uni Emirat Arab (UEA) sebagai tim pengganti berdasarkan regulasi peringkat kualifikasi AFC terbaru.
Sekretaris Jenderal FIFA, Mattias Grafstrom, menyatakan dalam pertemuan IFAB di Wales bahwa FIFA sedang memantau perkembangan situasi secara intensif.
"Fokus kami adalah menyelenggarakan Piala Dunia yang aman dengan partisipasi semua tim yang telah lolos kualifikasi," tegasnya.
Situasi ini menjadi tantangan berat bagi FIFA untuk tetap menjaga netralitas politik olahraga di tengah konflik bersenjata yang melibatkan negara tuan rumah dan peserta.
|Tanggal
|Lawan
|Lokasi
|15 Juni 2026
|Selandia Baru
|SoFi Stadium, Los Angeles
|21 Juni 2026
|Belgia
|SoFi Stadium, Los Angeles
|26 Juni 2026
|Mesir
|Lumen Field, Seattle
Kematian Khamenei dan ancaman boikot ini diprediksi akan mengubah peta politik olahraga dunia dalam beberapa bulan ke depan menjelang kick-off Piala Dunia pada Juni 2026. (Dailymail/Z-10)
Sesuai jadwal, timnas Irak seharusnya menghadapi pemenang laga antara timnas Suriname atau timnas Bolivia di Monterrey, Meksiko, pada 31 Maret mendatang.
Di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah, Presiden AS Donald Trump memberikan komentar pedas terkait partisipasi Iran di Piala Dunia 2026.
FIFA memantau ketegangan akibat serangan militer AS ke Iran menjelang Piala Dunia 2026, namun memastikan Iran tetap tampil di putaran final.
Situasi keamanan di Meksiko menjelang Piala Dunia 2026 menjadi sorotan global setelah operasi militer pekan lalu yang menewaskan gembong narkoba, Nemesio Oseguera Cervantes.
Mantan Presiden FIFA Sepp Blatter sebut kepemimpinan Gianni Infantino sebagai diktator dan jadi alat politik Donald Trump jelang Piala Dunia 2026. Simak kritik pedasnya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved