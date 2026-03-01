Iran Ancam Mundur dari Piala Dunia 2026 usai Ayatullah Khamenei Tewas Dirudal AS

Iran Ancam Mundur dari Piala Dunia 2026.(Dok. AFP)

DUNIA sepak bola internasional diguncang kabar mengenai kemungkinan mundurnya tim nasional Iran dari putaran final Piala Dunia 2026. Keputusan ini menyusul eskalasi serangan militer yang berujung pada tewasnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, akibat serangan militer udara Amerika Serikat dan Israel pada Sabtu (28/2).

Eskalasi Konflik dan Kematian Pemimpin Tertinggi

Serangan udara yang menargetkan Tehran dan beberapa kota besar lainnya terjadi setelah kegagalan negosiasi nuklir antara Iran dan Amerika Serikat.

Presiden AS Donald Trump mengonfirmasi kematian Khamenei melalui unggahan di Truth Social, menyebut peristiwa ini sebagai "keadilan bagi rakyat Iran dan dunia."

Kondisi ini menciptakan dilema diplomatik dan keamanan yang luar biasa bagi penyelenggaraan Piala Dunia 2026, mengingat Amerika Serikat merupakan salah satu tuan rumah utama turnamen tersebut.

Pernyataan Federasi Sepak Bola Iran (FFIRI)

Presiden FFIRI, Mehdi Taj, mengungkapkan ketidakpastian nasib tim berjuluk Team Melli tersebut.

"Dengan apa yang terjadi hari ini dan serangan oleh Amerika Serikat, sangat tidak mungkin bagi kami untuk menantikan turnamen ini," ujar Taj dikutip dari Marca, Minggu (1/3).

Meskipun demikian, Taj menegaskan bahwa keputusan akhir akan berada di tangan otoritas olahraga tertinggi negara tersebut. Iran sendiri tergabung dalam Grup G bersama Belgia, Selandia Baru, dan Mesir, dengan jadwal pertandingan perdana melawan Selandia Baru di SoFi Stadium, Los Angeles, pada 15 Juni 2026.

Jika Iran memutuskan mundur, FIFA kemungkinan besar akan menunjuk Uni Emirat Arab (UEA) sebagai tim pengganti berdasarkan regulasi peringkat kualifikasi AFC terbaru.

Respons FIFA dan Keamanan Turnamen

Sekretaris Jenderal FIFA, Mattias Grafstrom, menyatakan dalam pertemuan IFAB di Wales bahwa FIFA sedang memantau perkembangan situasi secara intensif.

"Fokus kami adalah menyelenggarakan Piala Dunia yang aman dengan partisipasi semua tim yang telah lolos kualifikasi," tegasnya.

Situasi ini menjadi tantangan berat bagi FIFA untuk tetap menjaga netralitas politik olahraga di tengah konflik bersenjata yang melibatkan negara tuan rumah dan peserta.

Jadwal Pertandingan Iran di Grup G (Semula):

Tanggal Lawan Lokasi 15 Juni 2026 Selandia Baru SoFi Stadium, Los Angeles 21 Juni 2026 Belgia SoFi Stadium, Los Angeles 26 Juni 2026 Mesir Lumen Field, Seattle

Kematian Khamenei dan ancaman boikot ini diprediksi akan mengubah peta politik olahraga dunia dalam beberapa bulan ke depan menjelang kick-off Piala Dunia pada Juni 2026. (Dailymail/Z-10)