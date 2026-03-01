Terungkap, AS dan Israel Sepakati Waktu Serangan ke Iran Sebelum Perundingan Nuklir

ilustrasi.(Freepik.)

TERUNGKAP, Amerika Serikat (AS) dan Israel telah menyepakati waktu serangan ke Iran sepekan sebelum perundingan nuklir AS-Iran di Jenewa, menurut laporan media yang mengutip pejabat AS.

Kesepakatan itu menetapkan Sabtu sebagai waktu pelaksanaan serangan, bertepatan dengan agenda pertemuan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei bersama para pembantu seniornya di kompleks pemerintah, lapor Axios, Minggu (1/3).

Jared Kushner, menantu Presiden AS Donald Trump, bersama utusan khusus AS Steve Witkoff menilai perundingan di Jenewa memiliki peluang kecil menghasilkan kesepakatan, namun mereka tetap memutuskan hadir demi menjaga persepsi diplomasi di kalangan pejabat Iran.

Dalam pertemuan tersebut, Kushner dan Witkoff menghubungi Wakil Presiden AS JD Vance dan menyampaikan bahwa perbedaan signifikan di antara kedua pihak masih belum teratasi, menurut laporan itu.

Putaran ketiga perundingan AS-Iran terkait program nuklir Teheran berakhir pada Kamis malam di Jenewa. Pada Sabtu, AS dan Israel melancarkan serangkaian serangan ke sejumlah target di Iran, termasuk Teheran.

Serangan itu dilaporkan menimbulkan kerusakan dan korban sipil. Televisi pemerintah Iran mengonfirmasi kematian Ayatollah Ali Khamenei akibat serangan tersebut.

Iran membalas dengan meluncurkan serangan rudal ke wilayah Israel dan fasilitas militer AS di kawasan Timur Tengah.

Pemerintah Indonesia menyerukan semua pihak menahan diri dan mengedepankan penyelesaian melalui jalur diplomasi dalam menanggapi eskalasi konflik Timur Tengah.

Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan kesiapan Indonesia untuk berperan sebagai mediator guna mendorong dialog antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. (Ant/P-3)