Terungkap, AS dan Israel Sepakati Waktu Serangan ke Iran Sebelum Perundingan Nuklir

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
TERUNGKAP, Amerika Serikat (AS) dan Israel telah menyepakati waktu serangan ke Iran sepekan sebelum perundingan nuklir AS-Iran di Jenewa, menurut laporan media yang mengutip pejabat AS.
Kesepakatan itu menetapkan Sabtu sebagai waktu pelaksanaan serangan, bertepatan dengan agenda pertemuan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei bersama para pembantu seniornya di kompleks pemerintah, lapor Axios, Minggu (1/3).
Jared Kushner, menantu Presiden AS Donald Trump, bersama utusan khusus AS Steve Witkoff menilai perundingan di Jenewa memiliki peluang kecil menghasilkan kesepakatan, namun mereka tetap memutuskan hadir demi menjaga persepsi diplomasi di kalangan pejabat Iran.
Dalam pertemuan tersebut, Kushner dan Witkoff menghubungi Wakil Presiden AS JD Vance dan menyampaikan bahwa perbedaan signifikan di antara kedua pihak masih belum teratasi, menurut laporan itu.
Putaran ketiga perundingan AS-Iran terkait program nuklir Teheran berakhir pada Kamis malam di Jenewa. Pada Sabtu, AS dan Israel melancarkan serangkaian serangan ke sejumlah target di Iran, termasuk Teheran.
Serangan itu dilaporkan menimbulkan kerusakan dan korban sipil. Televisi pemerintah Iran mengonfirmasi kematian Ayatollah Ali Khamenei akibat serangan tersebut.
Iran membalas dengan meluncurkan serangan rudal ke wilayah Israel dan fasilitas militer AS di kawasan Timur Tengah.
Pemerintah Indonesia menyerukan semua pihak menahan diri dan mengedepankan penyelesaian melalui jalur diplomasi dalam menanggapi eskalasi konflik Timur Tengah.
Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan kesiapan Indonesia untuk berperan sebagai mediator guna mendorong dialog antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. (Ant/P-3)
Presiden Amerika Serikat Donald Trump ungkap Australia telah sepakat memberikan suaka kepada sejumlah anggota tim nasional sepak bola putri Iran.
Perang dengan Iran memicu lonjakan harga minyak global. Pemerintahan Trump kini kelabakan mencari cara meredam harga BBM yang mengancam ekonomi domestik AS.
Indonesia serukan semua pihak menahan diri di tengah konflik Teluk. Kemenlu RI desak AS, Israel, dan Iran hentikan serangan demi kedaulatan negara. Cek info evakuasi WNI.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tetap menjalankan kebijakan luar negeri bebas aktif, tidak memihak, dan menghormati semua negara, di tengah ketegangan global.
Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menegaskan bahwa Presiden Donald Trump yang akan menentukan syarat menyerah bagi Iran di tengah penyelidikan serangan sekolah Minab.
PM Inggris Keir Starmer dan Presiden AS Donald Trump akhirnya berbicara via telepon di tengah ketegangan diplomatik terkait serangan ke Iran.
Embargo minyak oleh negara-negara Arab anggota kartel minyak OPEC terhadap negara-negara yang mendukung Israel dalam perang Oktober 1973 menyebabkan harga minyak melonjak drastis.
Perusahaan-perusahaan pertahanan terbesar di Amerika Serikat telah sepakat untuk melipatgandakan produksi empat kali lipat.
Iran mengklaim telah menghancurkan tangki bahan bakar dan gas pangkalan tersebut, landasan helikopter AS, fasilitas logistik dan pendukung.
Perang tersebut terlalu menguras anggaran negara. Padahal, menurut dia, situasi internal di Amerika Serikat tidak baik-baik saja dan membutuhkan sokongan.
Laporan itu menyebutkan bahwa serangan pada Sabtu (7/3) menargetkan sekitar 30 depot bahan bakar di berbagai wilayah Iran.
Instruksi itu merupakan turunan dari perintah Divisi Kabinet Pemerintah Bangladesh sebagai langkah lebih lanjut untuk menekan permintaan energi di sektor-sektor tertentu.
