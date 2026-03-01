Anggota DPR Minta Pemerintah Siapkan Skema Pemulangan Jemaah Umrah

Ilustrasi.(Antara Foto)

ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina meminta pemerintah menyiapkan skema pemulangan jemaah umrah Indonesia. Konflik antara Iran, Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah berdampak pada penerbangan dari dan ke kawasan tersebut.

Dilaprokan terdapat lebih dari 58 ribu jamaah umrah Indonesia yang saat ini belum dapat kembali ke tanah air sesuai jadwal akibat gangguan penerbangan internasional.

"Negara harus memastikan adanya skema pemulangan yang jelas, terukur, dan memiliki kepastian waktu. Jamaah tidak boleh dibiarkan berada dalam ketidakpastian," ujar Selly di Jakarta, Minggu (1/3).



Imbauan resmi Kedutaan Besar RI di Riyadh, Arab Saudi mengatakan akan memantau situasi di Timur Tengah dan memastikan keselamatan WNI termasuk para jemaah umrah di tanah suci.



Selly menilai imbauan dari Kedubes RI perlu diikuti dengan langkah konkret sehingga jemaah umrah Indonesia mendapat kepastian.



Ia menegaskan bahwa situasi yang terjadi saat ini di Timur Tengah dapat menjadi evaluasi sistem mitigasi krisis dalam penyelenggaraan ibadah umrah.



Selly menekankan tiga aspek yakni pertama, penguatan sistem perlindungan jamaah yang merupakan WNI. Hal ini menurutnya termasuk skema pemulangan alternatif, perlindungan logistik, dan epastian layanan selama jamaah terdampak situasi darurat. Kedua, kesiapan manajemen krisis sehingga jemaah umrah Indonesia tak menanggung beban akibat risiko global.

Ketiga, penguatan koordinasi lintas kementerian dan perwakilan negara di luar negeri. (Ant/H-4)