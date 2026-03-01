Ancaman Penutupan Selat Hormuz Usai Serangan AS-Israel ke Iran, Harga Minyak Global Terancam Melonjak

Selat Hormuz.(Google Maps.)

SERANGAN Amerika Serikat (AS)-Israel terhadap Iran telah memicu serangan balasan cepat dari Teheran, yang menargetkan aset mereka di berbagai negara Timur Tengah, termasuk Israel, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, Yordania, Arab Saudi, Irak, dan Oman.

Para analis memperingatkan akan terjadinya lonjakan harga minyak global setelah para pejabat Iran mengisyaratkan akan menutup Selat Hormuz, salah satu jalur maritim terpenting di dunia.

Pada hari Sabtu, seorang pejabat dari Uni Eropa mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa kapal-kapal yang melintasi selat tersebut telah menerima transmisi frekuensi sangat tinggi (VHF) dari Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) elit Iran, yang mengatakan “tidak ada kapal yang diizinkan melewati Selat Hormuz”.

Baca juga : Iran Tuding AS dan Israel Lakukan Pembunuhan Terencana terhadap Ali Khamenei

Namun, pejabat Uni Eropa itu menambahkan, Iran belum secara resmi menutup selat tersebut. Sebaliknya, beberapa pemilik kapal tanker telah menangguhkan pengiriman minyak dan gas melalui selat tersebut di tengah konflik yang sedang berlangsung di wilayah itu.

“Kapal-kapal kami akan tetap berada di tempatnya selama beberapa hari,” kata seorang eksekutif senior di sebuah perusahaan perdagangan besar kepada Reuters dengan syarat anonim. Negara-negara seperti Yunani juga telah menyarankan kapal-kapal mereka untuk menghindari transit melalui jalur perairan tersebut.

Ketidakstabilan apa pun di jalur maritim penting ini dapat mengguncang stabilitas ekonomi di seluruh dunia.

Baca juga : Terungkap, AS dan Israel Sepakati Waktu Serangan ke Iran Sebelum Perundingan Nuklir

Jadi, apa itu Selat Hormuz, dan bagaimana penutupannya akan berdampak pada harga minyak?

Di manakah Selat Hormuz berada?

Selat Hormuz terletak di antara Oman dan Uni Emirat Arab di satu sisi dan Iran di sisi lainnya. Selat ini menghubungkan Teluk Arab/Persia, atau hanya Teluk, dengan Teluk Oman dan Laut Arab di seberangnya.

Lebarnya mencapai 33 km (21 mil) pada titik tersempitnya, dengan jalur pelayaran hanya selebar 3 km (2 mil) di setiap arah, sehingga rentan terhadap serangan.

Meskipun lebarnya sempit, selat ini mampu menampung kapal tanker minyak mentah terbesar di dunia. Eksportir minyak dan gas utama di Timur Tengah bergantung padanya untuk mengangkut pasokan ke pasar internasional, sementara negara-negara pengimpor bergantung pada pengoperasiannya yang tidak terganggu.

Seberapa banyak minyak dan gas yang melewati selat tersebut?

Menurut Badan Informasi Energi AS ( EIA ), sekitar 20 juta barel minyak, senilai sekitar $500 miliar dalam perdagangan energi global tahunan, melewati Selat Hormuz setiap hari pada tahun 2024.

Minyak mentah yang melewati selat tersebut berasal dari Iran, Irak, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

Selat ini juga memainkan peran penting dalam perdagangan gas alam cair (LNG). Menurut EIA, pada tahun 2024, sekitar seperlima dari pengiriman LNG global melewati koridor ini, dengan Qatar menyumbang sebagian besar volume tersebut.

Semua itu pergi ke mana?

Selat ini menangani ekspor dan impor minyak dan gas.

Kuwait dan UEA mengimpor pasokan yang bersumber dari luar Teluk, termasuk pengiriman dari Amerika Serikat dan Afrika Barat.

EIA memperkirakan bahwa pada tahun 2024, 84 persen pengiriman minyak mentah dan kondensat yang melintasi selat tersebut menuju pasar Asia. Pola serupa muncul dalam perdagangan gas, dengan 83 persen volume LNG yang melewati Selat Hormuz ditujukan untuk tujuan di Asia.

China, India, Jepang, dan Korea Selatan menyumbang gabungan 69 persen dari seluruh aliran minyak mentah dan kondensat melalui selat tersebut tahun lalu. Pabrik-pabrik, jaringan transportasi, dan jaringan listrik mereka bergantung pada pasokan energi Teluk yang tidak terputus.

Lonjakan harga minyak akan berdampak pada negara-negara seperti China, India, dan beberapa negara Asia Tenggara.

Bagaimana penutupan Selat tersebut akan berdampak pada harga minyak?

Menurut media pemerintah Iran, Dewan Keamanan Nasional Tertinggi negara itu harus membuat keputusan akhir untuk menutup selat tersebut, dan keputusan itu harus diratifikasi oleh pemerintah.

Namun, para pedagang energi telah meningkatkan kewaspadaan dalam beberapa pekan terakhir di tengah meningkatnya ketegangan di wilayah tersebut – yang merupakan rumah bagi salah satu cadangan minyak dan gas terbesar di dunia. Muyu Xu, analis minyak mentah senior di Kpler, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa sejak perang dimulai pada hari Sabtu, terjadi penurunan tajam dalam lalu lintas kapal melalui selat tersebut.

“Pada saat yang sama, jumlah kapal yang menganggur di kedua sisi – di Teluk Oman dan Teluk Persia – telah melonjak, karena pemilik kapal semakin khawatir tentang risiko keamanan maritim menyusul peringatan Teheran tentang potensi penutupan navigasi,” katanya.

“Selat Hormuz sangat penting bagi pasar energi global, karena sekitar 30 persen minyak mentah dunia yang diangkut melalui laut melewati jalur air ini. Selain itu, hampir 20 persen bahan bakar jet global dan sekitar 16 persen aliran bensin dan nafta juga melewati Selat ini,” kata Muyu.

“Pada hari Minggu, sebuah kapal tanker minyak dihantam di lepas pantai Oman beberapa jam yang lalu, menandakan peningkatan konflik yang jelas dan pergeseran target dari fasilitas militer semata ke aset energi.”

Data perkapalan menunjukkan bahwa setidaknya 150 kapal tanker, termasuk kapal pengangkut minyak mentah dan gas alam cair, telah berlabuh di perairan terbuka Teluk di luar Selat Hormuz.

Menurut perkiraan kantor berita Reuters berdasarkan data pelacakan kapal dari platform MarineTraffic, kapal-kapal tanker tersebut berkumpul di perairan terbuka di lepas pantai negara-negara penghasil minyak utama di Teluk, termasuk Irak dan Arab Saudi, serta raksasa LNG Qatar.

Selain itu, pada hari Minggu, United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) mengatakan bahwa mereka mengetahui adanya “aktivitas militer yang signifikan” di Selat Hormuz dan mengatakan telah menerima laporan tentang insiden yang terjadi dua mil laut di utara Kumzar, Oman, yang terletak di Selat Hormuz.

Muyu dari Kpler mengatakan berbagai infrastruktur energi kini terancam. “Hal ini diperkirakan akan memperparah kenaikan harga minyak dan dapat mempertahankan harga tetap tinggi untuk jangka waktu yang lama, berpotensi lebih lama daripada selama konflik Juni lalu.”

Ali Vaez, direktur proyek Iran di International Crisis Group, mengatakan kepada Al Jazeera, “Penutupan Selat Hormuz akan mengganggu sekitar seperlima perdagangan minyak global dalam semalam – dan harga tidak hanya akan melonjak, tetapi juga akan meroket tajam hanya karena rasa takut.”

“Guncangan ini akan berdampak jauh melampaui pasar energi, memperketat kondisi keuangan, memicu inflasi, dan mendorong perekonomian yang rapuh semakin dekat ke resesi dalam hitungan minggu,” tambahnya.

Ketika AS dan Israel membombardir Iran pada Juni lalu, tidak ada gangguan langsung terhadap aktivitas maritim di wilayah tersebut.

Apa artinya ini bagi ekonomi global?

Gangguan apa pun terhadap aliran energi melalui Hormuz juga akan berdampak pada ekonomi global, mendorong kenaikan biaya bahan bakar dan pabrik.

Hamad Hussain, seorang ekonom iklim dan komoditas di perusahaan Capital Economics yang berbasis di Inggris, mengatakan bahwa bagi ekonomi global, kenaikan harga minyak yang berkelanjutan akan menambah tekanan pada inflasi.

“Jika harga minyak mentah naik menjadi $100 per barel dan tetap pada level tersebut untuk sementara waktu, hal itu dapat menambah inflasi global sebesar 0,6-0,7 persen,” katanya, seraya mencatat bahwa hal ini juga akan menyebabkan kenaikan harga gas alam.

“Hal ini dapat memperlambat laju pelonggaran kebijakan moneter oleh bank sentral utama, khususnya di pasar negara berkembang, di mana para pembuat kebijakan cenderung lebih peka terhadap fluktuasi harga komoditas,” tambahnya. (Aljazeera/P-3)