Mojtaba Khamenei Buka Suara usai Ali Larijani Jadi Martir dan Iran Janjikan Pembalasan

Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
PEMIMPIN tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khamenei, mengeluarkan pernyataan publik hampir sehari setelah pemerintahnya mengkonfirmasi pembunuhan kepala keamanan Iran, Ali Larijani.
Dalam pernyataan yang diedarkan oleh kantor berita semi-resmi Iran, Tasnim, Khamenei mengatakan bahwa ia menerima berita kematian Larijani dengan penyesalan yang mendalam, menyebutnya sebagai individu yang cerdas dan berdedikasi serta tokoh terkemuka dalam kancah politik Iran.
“Pembunuhan tokoh seperti itu jelas menunjukkan betapa pentingnya beliau dan betapa besarnya kebencian musuh-musuh Islam terhadapnya,” lanjut pemimpin tertinggi itu.
“Para anti-Islamis harus tahu bahwa menumpahkan darah di kaki pohon sistem Islam hanya akan membuatnya semakin kuat, dan tentu saja, setiap darah memiliki harga yang harus segera dibayar oleh para pembunuh keji para martir.” (Aljazeera/P-3)
Tasnim melaporkan bahwa IRGC mengeklaim serangan tersebut menargetkan sejumlah lokasi di Beit Shemesh, Tel Aviv, dan Yerusalem.
Infrastruktur bahan bakar, energi, dan gas dari AS-Israel yang menyerang fasilitas energi dan minyak Iran akan dibakar dan dilenyapkan menjadi abu sesegera mungkin.
Fasilitas-fasilitas tersebut adalah kilang SAMREF dan kompleks petrokimia Jubail milik Arab Saudi, ladang gas Al Hosn milik Uni Emirat Arab.
RIA Novosti melaporkan dari Moskow, Rabu, serangan tersebut juga diarahkan kepada "titik-titik berkumpul dan pusat dukungan tempur pihak Zionis".
Pernyataan tersebut disampaikan beberapa jam setelah Presiden AS Donald Trump mengecam negara-negara NATO.
Tasnim melaporkan bahwa IRGC mengeklaim serangan tersebut menargetkan sejumlah lokasi di Beit Shemesh, Tel Aviv, dan Yerusalem.
Infrastruktur bahan bakar, energi, dan gas dari AS-Israel yang menyerang fasilitas energi dan minyak Iran akan dibakar dan dilenyapkan menjadi abu sesegera mungkin.
Dalam pidato yang telah disiapkan, dia mengatakan bahwa Iran dan proksinya tetap mampu menyerang kepentingan AS dan sekutunya di Timur Tengah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved