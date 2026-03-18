Mojtaba Khamenei Buka Suara usai Ali Larijani Jadi Martir dan Iran Janjikan Pembalasan

PEMIMPIN tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khamenei, mengeluarkan pernyataan publik hampir sehari setelah pemerintahnya mengkonfirmasi pembunuhan kepala keamanan Iran, Ali Larijani.

Dalam pernyataan yang diedarkan oleh kantor berita semi-resmi Iran, Tasnim, Khamenei mengatakan bahwa ia menerima berita kematian Larijani dengan penyesalan yang mendalam, menyebutnya sebagai individu yang cerdas dan berdedikasi serta tokoh terkemuka dalam kancah politik Iran.

“Pembunuhan tokoh seperti itu jelas menunjukkan betapa pentingnya beliau dan betapa besarnya kebencian musuh-musuh Islam terhadapnya,” lanjut pemimpin tertinggi itu.

“Para anti-Islamis harus tahu bahwa menumpahkan darah di kaki pohon sistem Islam hanya akan membuatnya semakin kuat, dan tentu saja, setiap darah memiliki harga yang harus segera dibayar oleh para pembunuh keji para martir.” (Aljazeera/P-3)