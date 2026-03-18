Rudal Haj Qasem Iran Berhasil Jebol Pertahanan Israel

KORPS Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menyatakan, Selasa (17/3), mereka menggunakan rudal balistik "Haj Qasem" baru untuk pertama kalinya dalam gelombang serangan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat dan Israel.

IRGC menggambarkan rudal itu sebagai senjata berpemandu presisi canggih yang dinamai menurut nama komandan yang tewas, Qassem Soleimani, sepertidilaporkan oleh kantor berita Tasnim Iran.

Tasnim melaporkan bahwa IRGC mengeklaim serangan tersebut menargetkan sejumlah lokasi di Beit Shemesh, Tel Aviv, dan Yerusalem. Laporan itu juga menyebutkan rentetan serangan tersebut dikabarkan menghantam pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di kawasan, termasuk fasilitas-fasilitas di Qatar, Kuwait, Uni Emirat Arab (UEA), dan Irak.

IRGC menyatakan bahwa operasi tersebut melibatkan penggunaan drone dan beberapa jenis rudal balistik lainnya, termasuk model Ghadr, Emad, dan Fattah, serta memperingatkan akan adanya serangan lanjutan.

Haj Qasem milik Iran merupakan rudal balistik jarak menengah berbahan bakar padat yang dapat ditembakkan melalui peluncur mobile, dengan jangkauan jarak yang dilaporkan sekitar 1.400 kilometer dan dirancang untuk menghantam target-target bernilai tinggi.

Serangan AS-Israel terhadap Iran memasuki hari ke-18 pada Selasa, yang menurut otoritas Iran telah menyebabkan banyak korban jiwa dan kerusakan yang meluas. Iran kemudian membalas dengan serangkaian serangan yang secara efektif menghentikan pelayaran melalui Selat Hormuz dan menyeret sebagian besar wilayah tersebut ke dalam konflik. (Ant/P-3)