Rudal Iran Hantam Kawasan Padat Penduduk, Korban Luka Bertambah

Sedikitnya 12 orang mengalamu luka-luka saat serangan rudal dari Iran menghantam wilayah Bnei Brak, sebuah kota di dekat Tel Aviv, Israel.

SERANGAN rudal yang diluncurkan Iran menghantam wilayah Bnei Brak, sebuah kota di dekat Tel Aviv, pada Selasa (24/3) malam. Insiden tersebut menyebabkan sedikitnya 12 orang mengalami luka-luka, menurut laporan layanan darurat Israel.

Layanan medis darurat Magen David Adom (MDA) menyatakan timnya telah memberikan pertolongan pertama kepada sembilan korban di lokasi kejadian sebelum mengevakuasi mereka ke sejumlah rumah sakit di sekitar wilayah tersebut.

Dalam keterangannya, MDA menyebutkan korban luka terdiri dari satu pria berusia 23 tahun yang mengalami luka sedang akibat serpihan di bagian perut dan kepala, serta delapan orang lainnya dalam kondisi ringan, termasuk enam anak-anak.

"Tiga orang juga terluka di Givat Shmuel terdekat," kata MDA dilansir AFP, Rabu (25/3).

Serangan tersebut juga menyebabkan kerusakan signifikan pada sejumlah bangunan. Rekaman dari AFPTV memperlihatkan kehancuran di beberapa bagian kota, termasuk balkon yang runtuh dan menimpa sebuah kendaraan.

Sementara itu, foto yang dirilis MDA menunjukkan sebuah bangunan dengan bagian apartemen di lantai atas ambruk hingga ke lantai bawah.

Di tengah meningkatnya ketegangan, militer Israel dilaporkan telah mengeluarkan sedikitnya 12 peringatan terkait potensi serangan rudal Iran sejak tengah malam Selasa (24/3), menandakan eskalasi situasi keamanan di kawasan tersebut. (Z-2)