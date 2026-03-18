Seluruh Pangkalan Militer AS Jadi Sasaran Rudal Iran

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
KORPS Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengkonfirmasi pada Rabu (18/3) bahwa mereka telah melancarkan serangkaian serangan baru terhadap semua pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah.
"Selama beberapa jam belakangan, serangkaian serangan kuat telah diluncurkan, dalam rangka tahap ke-62 Operasi 'Janji Sejati 4', terhadap semua pangkalan AS di kawasan," kata IRGC sebagaimana dikutip kantor berita Fars.
RIA Novosti melaporkan dari Moskow, Rabu, serangan tersebut juga diarahkan kepada "titik-titik berkumpul dan pusat dukungan tempur pihak Zionis".
IRGC menyampaikan bahwa serangan tersebut diarahkan ke pangkalan militer AS di Al-Salem, Al-Udeiri, dan Arifjan di Kuwait; Victoria di Irak; Al-Udeid di Qatar; Al-Dhafra di Uni Emirat Arab; dan Al-Azraq di Yordania.
Serangan diarahkan pula ke Armada Kelima Angkatan Laut AS di Teluk Persia, Laut Merah, dan Laut Arabia. Sementara, serangan ke Israel ditujukan ke kota-kota Tel Aviv, Beersheba, Haifa, dan Acre, demikian pernyataan IRGC. (Ant/P-3)
Iran menyatakan telah menyerang pangkalan AS Victoria di Irak, pangkalan udara Ali al-Salem di Kuwait, pangkalan udara Prince Sultan di Arab Saudi,
Lembaga tersebut menambahkan bahwa serangan itu tidak menyebabkan kerusakan material dan tim pemadam kebakaran telah berhasil memadamkan api.
Belum ada rincian langsung yang diberikan mengenai kemungkinan kerusakan atau korban jiwa.
Amerika Serikat dilaporkan kehilangan peralatan militer senilai hampir US$2 miliar atau sekitar Rp33 triliun selama operasi militer terhadap Iran sejak Sabtu (28/2).
