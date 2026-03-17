Rudal Iran Hantam Israel, Serpihan Jatuh Dekat Masjid Al Aqsa, Simak Sejarahnya di Kota Tua Yerusalem

Umat Islam beribadah di dalam Masjid Dome of the Rock (kubah batu) di area Masjidil Aqsa, kawasan Kota Tua Yerusalem (Al-Quds), Jumat (13/2/2026). Yerusalem atau Al Quds merupakan salah satu kota tertua di dunia, yang memiliki sejarah tiga agama samawi

SERANGAN rudal menghantam Israel, Senin (16/3). Sistem pencegat jatuh menghantam beberapa situs keagamaan di Kota Tua Yerusalem, Pecahan rudal itu ada di dekat Masjid Al Aqsa.

Masjid Al Aqsa bukan sekadar bangunan fisik, melainkan simbol spiritualitas yang melintasi ribuan tahun sejarah manusia. Terletak di jantung Kota Tua Yerusalem, kompleks ini menjadi titik temu keyakinan tiga agama samawi: Islam, Kristen, dan Yahudi. Namun, bagi banyak orang, memahami Al-Aqsa sering kali dibayangi oleh kebingungan visual dan narasi konflik yang kompleks.

Masjid Al-Aqsa vs Dome of the Rock: Perbedaan yang Wajib Diketahui

Salah satu kekeliruan paling umum di masyarakat adalah menganggap bangunan berkubah emas yang megah sebagai "Masjid Al-Aqsa". Secara teknis, bangunan berkubah emas tersebut adalah Qubbat as-Sakhrah atau Dome of the Rock.

Baca juga : Rudal Iran Ditembak Israel, Serpihan Jatuh di Al Aqsa

Sedangkan Masjid Al-Aqsa (Al-Haram asy-Syarif) adalah nama bagi seluruh kompleks seluas sekitar 14 hektare yang mencakup seluruh area di dalam tembok Kota Tua sisi tenggara. Di dalam kompleks ini terdapat beberapa bangunan penting:

Masjid Al-Qibli: Bangunan dengan kubah berwarna perak atau abu-abu yang menjadi tempat imam memimpin salat berjamaah.

Bangunan dengan kubah berwarna perak atau abu-abu yang menjadi tempat imam memimpin salat berjamaah. Kubah Sakhrah (Dome of the Rock): Bangunan segi delapan berkubah emas yang melindungi batu suci (batu fondasi).

Bangunan segi delapan berkubah emas yang melindungi batu suci (batu fondasi). Mushalla Al-Marwani: Ruang salat bawah tanah yang sangat luas di bagian tenggara kompleks.

Info Penting: Status Hukum Yerusalem Secara internasional, Yerusalem Timur (tempat Kota Tua dan Al-Aqsa berada) dianggap sebagai wilayah pendudukan. Berdasarkan kesepakatan internasional, Departemen Wakaf Yerusalem di bawah perlindungan Kerajaan Yordania adalah pengelola sah kompleks Al-Aqsa.

Makna Kesucian Al-Aqsa dalam Islam

Bagi umat Islam, kesucian Al-Aqsa tidak bisa ditawar. Ada tiga alasan fundamental mengapa tempat ini begitu dicintai:

Baca juga : Heboh Video Al-Aqsa Terbakar, Palestina Ingatkan Hasutan Israel Menguat

1. Kiblat Pertama Umat Islam

Sebelum turun perintah untuk menghadap Ka'bah di Makkah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat menjalankan salat dengan menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa selama sekitar 17 bulan setelah hijrah ke Madinah.

2. Destinasi Isra Mi'raj

Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 1, Al-Aqsa adalah tujuan perjalanan malam (Isra) Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram, sekaligus tempat beliau naik ke langit ketujuh (Mi'raj).

3. Satu dari Tiga Masjid Utama

Rasulullah SAW bersabda bahwa pahala salat di Masjid Al-Aqsa berlipat ganda, dan umat Islam dianjurkan melakukan perjalanan ziarah hanya ke tiga masjid: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa.

Kota Tua Yerusalem: Warisan Dunia UNESCO

Kota Tua Yerusalem adalah labirin sejarah yang dikelilingi tembok besar yang dibangun oleh Sultan Suleiman al-Qanuni dari Kesultanan Utsmaniyah. Kota ini dibagi menjadi empat kuartal unik:

Kuartal Muslim: Area terluas dan terpadat, tempat pintu masuk utama menuju Al-Aqsa. Kuartal Kristen: Rumah bagi Gereja Makam Kudus (Church of the Holy Sepulchre), situs paling suci bagi umat Kristiani. Kuartal Yahudi: Tempat beradanya Tembok Ratapan (Western Wall), sisa dinding penopang Bait Suci Kedua. Kuartal Armenia: Kuartal terkecil yang menjaga tradisi dan budaya Armenia yang sangat tua.

Checklist Tips Berkunjung ke Al-Aqsa dan Kota Tua

Kategori Tips Praktis Pakaian Gunakan pakaian sopan (menutup aurat). Wanita disarankan membawa kerudung. Waktu Terbaik Pagi hari saat suasana masih tenang atau saat waktu salat berjamaah. Dokumen Selalu bawa paspor dan kartu identitas saat melewati gerbang pemeriksaan keamanan.

Masjid Al-Aqsa dan Kota Tua Yerusalem adalah saksi bisu perjalanan iman manusia selama ribuan tahun. Memahami sejarahnya bukan hanya tentang mengetahui nama bangunan, tetapi menghargai nilai kedamaian dan toleransi yang seharusnya terpancar dari kota suci ini. Bagi dunia, Al-Aqsa tetap menjadi "jantung" yang denyutnya dirasakan oleh jutaan orang di seluruh penjuru bumi.

