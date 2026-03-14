Bedah Teknologi 33 Rudal Iran: Dari Era Shahab hingga Generasi Hipersonik

HINGGA 2026, Republik Islam Iran mengukuhkan diri sebagai kekuatan rudal terbesar di kawasan Timur Tengah. Dengan doktrin pertahanan asimetris, Teheran terus memodernisasi arsenalnya untuk menembus sistem pertahanan udara tercanggih.

Berikut bedah spesifikasi 33 rudal terbaru Iran yang dibagi berdasarkan kategori taktis.

I. Generasi Hipersonik dan Teknologi Penembus Radar

Kategori ini merupakan lompatan teknologi Iran yang paling ditakuti, dirancang khusus untuk melewati sistem pertahanan Arrow-3 dan Patriot.

Fattah-2 (HGV): Kecepatan Mach 15, jangkauan 1.500 km. Menggunakan Hypersonic Glide Vehicle untuk manuver ekstrem. Fattah-1: Rudal hipersonik pertama Iran, jangkauan 1.400 km, kecepatan Mach 13-15. Khorramshahr-4 (Kheibar): Jangkauan 2.000 km, hulu ledak 1.500 kg. Kecepatan terminal Mach 16. Kheibar Shekan-2: Jangkauan 1.500 km. Versi peningkatan dengan bobot lebih ringan dan manuver terminal lebih lincah. Haj Qassem: Jangkauan 1.400 km. Rudal bahan bakar padat yang didedikasikan untuk serangan presisi jarak menengah.

II. Rudal Balistik Jarak Menengah (MRBM) dan Jauh

Rudal-rudal ini menjadi tulang punggung pencegahan strategis Iran dengan jangkauan yang mencakup seluruh wilayah Israel dan pangkalan asing di kawasan.

No Nama Rudal Jangkauan Karakteristik Utama 6 Sejjil-2 2.500 km Bahan bakar padat, dua tahap, sangat sulit dideteksi sebelum luncur. 7 Emad-2 1.700 km Dilengkapi MaRV untuk akurasi pinpoint di fase akhir. 8 Ghadr-110 2.000 km Versi peningkatan dari Shahab-3 dengan kecepatan luncur lebih tinggi. 9 Shahab-3B 2.000 km Veteran yang telah dimodernisasi dengan sistem pemandu digital. 10 Khorramshahr-2 2.000 km Mampu membawa muatan multipel (MIRV) hingga 1.800 kg. 11 Dezful 1.000 km Rudal bahan bakar padat dengan mobilitas tinggi via truk (TEL). 12 Rezvan 1.400 km Hulu ledak yang dapat memisahkan diri di atmosfer atas. 13 Ashura 2.000 km Rudal dua tahap berbahan bakar padat pertama Iran. 14 Sajjil-1 2.000 km Prototipe dasar untuk seri rudal jarak jauh berbahan bakar padat. 15 Ghadr-F 1.600 km Varian yang dioptimalkan untuk peluncuran dari bunker bawah tanah.

III. Rudal Balistik Jarak Pendek (SRBM) dan Taktis

Digunakan untuk serangan cepat di medan tempur regional dengan waktu reaksi yang sangat singkat.

16. Zolfaghar: Jangkauan 700 km. Terkenal karena akurasinya dalam menghantam pangkalan militer.

17. Qiam-1 (Varian 2026): Jangkauan 800 km. Desain tanpa sirip untuk mengurangi deteksi radar.

18. Fateh-313: Jangkauan 500 km. Menggunakan sensor komposit untuk serangan presisi.

19. Fateh-110 (Gen-4): Jangkauan 300 km. Standar rudal taktis dengan CEP di bawah 10 meter.

20. Raad-500: Jangkauan 500 km. Bodi serat karbon yang membuatnya sangat ringan dan cepat.

21. Fateh Mobin: Jangkauan 300-500 km. Dilengkapi pencari (seeker) terminal untuk target bergerak.

22. Zolfaghar Basir: Jangkauan 700 km. Varian anti-kapal untuk mengincar kapal induk di laut lepas.

23. Khalij Fars: Jangkauan 300 km. Rudal balistik supersonik khusus anti-kapal.

24. Hormuz-2: Jangkauan 300 km. Rudal anti-radar yang mengincar sistem pertahanan udara lawan.

25. Tondar-69: Jangkauan 150 km. Rudal taktis berbasis teknologi yang disederhanakan untuk kuantitas masif.

IV. Rudal Jelajah (Cruise Missile) & Strategis

Rudal ini terbang rendah mengikuti kontur bumi, membuatnya hampir mustahil dideteksi oleh radar jarak jauh konvensional.

26. Soumar: Jangkauan 2.500 km. Mampu membawa muatan strategis dengan profil terbang rendah.

27. Hoveyzeh: Jangkauan 1.350 km. Dikenal karena efisiensi mesin jetnya yang sangat tinggi.

28. Paveh: Jangkauan 1.650 km. Rudal jelajah terbaru yang bisa menyerang target dari arah yang tak terduga.

29. Abu Mahdi: Jangkauan 1.000 km+. Rudal jelajah anti-kapal dengan kecerdasan buatan (AI) untuk menghindari hambatan.

30. Talaiyeh: Jangkauan 1.000 km. Rudal jelajah "pintar" yang bisa mengubah target di tengah penerbangan.

31. Ya-Ali: Jangkauan 700 km. Rudal jelajah pertama yang sepenuhnya dikembangkan secara mandiri oleh IRGC.

32. Quds-4: Jangkauan 2.000 km. Varian mesin turbojet yang sangat stabil untuk jarak jauh.

33. Nasir: Jangkauan 100-200 km. Rudal jelajah taktis untuk pertahanan pesisir pantai.

Analisis Strategis: Mengapa 33 Rudal Ini Penting? Kekuatan rudal Iran tahun 2026 bukan lagi soal jumlah, melainkan soal survivability (kemampuan bertahan) dan penetrability (kemampuan menembus). Dengan beralih ke bahan bakar padat, Iran dapat meluncurkan salvo rudal dalam hitungan menit sebelum satelit musuh mendeteksi posisi mereka. Penggunaan teknologi MaRV pada hampir seluruh varian terbaru memastikan bahwa setiap peluncuran memiliki peluang tinggi untuk mencapai targetnya.

Checklist Kemampuan Rudal Iran (Modern Standard)

Precision Strike: Akurasi rata-rata (CEP) di bawah 30 meter.

Rapid Launch: Persiapan peluncuran di bawah 15 menit (untuk varian bahan bakar padat).

Stealth Profile: Penggunaan material komposit dan profil terbang rendah pada rudal jelajah.

Maneuverability: Kemampuan menghindar dari pencegat di fase akhir (terminal phase).

10 Pertanyaan Sering Muncul

1. Rudal apa yang paling cepat milik Iran? Fattah-2, dengan kecepatan klaim hingga Mach 15.

2. Apakah rudal Iran bisa menjangkau Eropa? Ya, varian Sejjil dan Soumar memiliki jangkauan hingga 2.500 km, mencakup Eropa Tenggara.

3. Apa perbedaan Fattah-1 dan Fattah-2? Fattah-2 menggunakan Hypersonic Glide Vehicle (HGV) yang lebih lincah dibandingkan Fattah-1.

4. Berapa lama waktu persiapan peluncuran rudal bahan bakar padat? Kurang dari 15 menit, jauh lebih cepat dibanding bahan bakar cair.

5. Apa itu teknologi MaRV? Maneuverable Reentry Vehicle, teknologi yang memungkinkan hulu ledak berbelok saat jatuh menuju target.

6. Rudal mana yang memiliki hulu ledak terberat? Khorramshahr-4 (Kheibar) dengan muatan hingga 1.500 kg.

7. Apakah rudal jelajah Iran sulit dideteksi? Ya, karena terbang rendah mengikuti kontur bumi (seperti Paveh dan Soumar).

8. Apa kegunaan rudal Abu Mahdi? Khusus untuk menyerang kapal induk atau target maritim jarak jauh (1.000 km+).

9. Berapa akurasi rudal Iran terbaru? Rata-rata memiliki CEP (Circular Error Probable) di bawah 30 meter.

10. Bagaimana Iran menyembunyikan arsenalnya? Di Missile Cities atau pangkalan bawah tanah yang tersebar di pegunungan.

Penafian: Spesifikasi teknis ini berdasarkan data publikasi militer dan analisis intelijen pertahanan hingga Maret 2026. Angka jangkauan dan kecepatan dapat bervariasi tergantung pada beban hulu ledak yang dibawa. (I-2)