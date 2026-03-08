Daftar Drone dan Rudal Iran Terbaru 2026: Spesifikasi, Kelebihan, dan Kekurangan

Warga Iran.(Al Jazeera)

DI tengah dinamika geopolitik global tahun 2026, kekuatan militer Iran telah bertransformasi menjadi ancaman asimetris yang diperhitungkan. Dengan mengandalkan kombinasi antara kuantitas drone murah dan kecepatan rudal hipersonik, Teheran membangun doktrin pertahanan yang sulit ditembus oleh sistem konvensional.

Republik Islam Iran telah mengukuhkan posisinya sebagai pemilik arsenal rudal dan drone paling beragam di Timur Tengah. Di bawah tekanan sanksi, Teheran justru berhasil menciptakan ekosistem militer yang mandiri dengan fokus pada kecepatan tinggi (hipersonik) dan kuantitas masif (drone swarm).

Daftar Drone Iran dan Spesifikasinya

1. Shahed-136 (Loitering Munition)

Dikenal sebagai AK-47 di langit, drone ini mengubah cara perang modern dilakukan.

Jangkauan: 2.000-2.500 km.

2.000-2.500 km. Kelebihan: Biaya produksi sangat rendah (sekitar Rp590 juta), mampu diluncurkan dari truk sipil, dan efektif dalam serangan kelompok (swarm) untuk menguras amunisi pertahanan udara lawan.

Biaya produksi sangat rendah (sekitar Rp590 juta), mampu diluncurkan dari truk sipil, dan efektif dalam serangan kelompok (swarm) untuk menguras amunisi pertahanan udara lawan. Kekurangan: Kecepatan rendah dan suara mesin yang bising membuatnya mudah ditembak jatuh oleh senjata antipesawat konvensional jika terdeteksi dini.

2. Shahed-238 (The Jet-Powered Kamikaze)

Evolusi dari Shahed-136 yang legendaris. Perbedaan utama terletak pada penggunaan mesin turbojet Toloue-10.

Spesifikasi: Kecepatan hingga 600-800 km/jam dengan jangkauan operasional sekitar 1.000 km.

Kelebihan: Jauh lebih cepat dari pendahulunya, membuatnya sangat sulit dicegat oleh kelompok pertahanan udara mobile (manpads). Memiliki varian dengan pemandu infra-merah dan anti-radar.

Kekurangan: Konsumsi bahan bakar lebih tinggi sehingga jangkauannya lebih pendek dibanding versi baling-baling (Shahed-136).

3. Mohajer-6

Drone taktis yang digunakan untuk pengintaian dan serangan presisi.

Fitur: Mampu membawa 4 bom pintar seri Qaem atau Sadid.

Mampu membawa 4 bom pintar seri Qaem atau Sadid. Kelebihan: Memiliki kemampuan pengawasan real-time dan sistem peperangan elektronik terintegrasi.

Memiliki kemampuan pengawasan real-time dan sistem peperangan elektronik terintegrasi. Kekurangan: Memerlukan infrastruktur pangkalan yang lebih mapan dibandingkan keluarga Shahed.

Drone serbaguna yang secara visual menyerupai MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat.

Spesifikasi: Mampu terbang selama 24 jam nonstop dengan daya jelajah 2.000 km dan kapasitas angkut beban 300 kg.

Kelebihan: Mampu membawa berbagai bom pintar (Ghaem) dan rudal presisi (Almas), serta dilengkapi sistem peperangan elektronik (EW).

Kekurangan: Ukurannya yang besar membuatnya lebih mudah terdeteksi radar dibandingkan drone kamikaze kecil.

Daftar Rudal Balistik dan Hipersonik Iran

1. Fattah-2 (Rudal Hipersonik)

Senjata yang paling ditakuti karena kemampuannya menembus sistem pertahanan udara berlapis seperti Iron Dome atau Patriot.

Spesifikasi: Kecepatan ekstrem mencapai Mach 15 (15 kali kecepatan suara) dengan jangkauan 1.400-1.500 km.

Kelebihan: Menggunakan teknologi Hypersonic Glide Vehicle (HGV) yang memungkinkannya bermanuver di atmosfer bawah, sehingga lintasan terbangnya tidak bisa diprediksi radar.

Kekurangan: Biaya produksi sangat mahal dan memerlukan teknologi navigasi satelit yang sangat presisi agar tidak meleset.

2. Khorramshahr-4 (Kheibar)

Rudal balistik jarak menengah yang dirancang untuk menghancurkan target strategis dengan daya ledak masif.

Spesifikasi: Jangkauan 2.000 km dengan hulu ledak seberat 1,5 ton.

Kelebihan: Menggunakan bahan bakar cair jenis baru yang bisa disimpan dalam waktu lama di silo bawah tanah, memungkinkan peluncuran cepat dalam hitungan menit.

Kekurangan: Ukuran jumbo membuatnya sulit untuk disembunyikan saat sedang dimobilisasi di atas permukaan tanah.

Info Utama: Rudal hipersonik Fattah-2 yang diperkenalkan Iran diklaim memiliki kecepatan hingga Mach 15, menjadikannya salah satu senjata tercepat di kawasan Timur Tengah saat ini.

Nama Rudal Jenis Jangkauan Kelebihan Utama Fattah-2 Hipersonik 1.500 km Manuver ekstrem, sulit dicegat radar. Kheibar Shekan MRBM 1.450 km Bahan bakar padat, persiapan luncur cepat. Sejjil MRBM 2.000+ km Jangkauan terjauh, hulu ledak besar.

Analisis Kelebihan dan Kekurangan Strategis

Kelebihan: Perang Asimetris

Kekuatan utama Iran terletak pada efisiensi ekonomi. Dalam banyak kasus, lawan harus menggunakan rudal pencegat seharga jutaan dolar AS untuk menjatuhkan drone Iran yang hanya seharga puluhan ribu dolar AS. Hal ini menciptakan tekanan finansial dan logistik yang besar bagi sistem pertahanan udara seperti Iron Dome atau Patriot.

Kekurangan: Keterbatasan Teknologi Tinggi

Meskipun mematikan, banyak sistem Iran masih mengandalkan komponen teknologi sipil yang tersedia di pasar bebas. Hal ini membuat senjata mereka lebih rentan terhadap teknik cyber-interference atau electronic jamming tingkat tinggi yang dimiliki oleh militer negara maju.

Mengapa Senjata Iran Efektif?

1. Strategi Kuras Dompet (Cost-Imbalance)

Satu drone Shahed-136 hanya berbiaya sekitar Rp590 juta. Namun, untuk menjatuhkannya, militer Barat seringkali harus menggunakan rudal pencegat Patriot yang harganya mencapai Rp67 miliar per tembakan. Dalam perang jangka panjang, strategi ini bisa membangkrutkan logistik lawan.

2. Kemandirian Industri

Hampir seluruh komponen rudal Iran diproduksi secara domestik melalui rekayasa balik. Hal ini membuat stok senjata mereka tidak terpengaruh oleh embargo ekonomi internasional.

Kesimpulan

Arsenal Iran di tahun 2026 membuktikan bahwa inovasi tidak selalu berarti teknologi paling mahal, melainkan teknologi yang paling adaptif terhadap medan perang. Dengan kombinasi drone murah dan rudal hipersonik, Iran berhasil menciptakan deterensi militer yang signifikan di kawasan.

People Also Ask (FAQ)

Apakah drone Iran bisa dikendalikan dari jarak jauh? Sebagian besar drone serang seperti Shahed terbang menggunakan koordinat GPS yang telah ditentukan, namun varian seperti Mohajer-6 dapat dikendalikan secara real-time.

Sebagian besar drone serang seperti Shahed terbang menggunakan koordinat GPS yang telah ditentukan, namun varian seperti Mohajer-6 dapat dikendalikan secara real-time. Apa itu rudal hipersonik? Rudal yang terbang dengan kecepatan lebih dari lima kali kecepatan suara (Mach 5) dan memiliki kemampuan manuver di atmosfer.

Rudal yang terbang dengan kecepatan lebih dari lima kali kecepatan suara (Mach 5) dan memiliki kemampuan manuver di atmosfer. Berapa jumlah rudal yang dimiliki Iran? Estimasi intelijen menunjukkan Iran memiliki lebih dari 3.000 rudal balistik dalam berbagai varian.

Estimasi intelijen menunjukkan Iran memiliki lebih dari 3.000 rudal balistik dalam berbagai varian. Apakah rudal Iran bisa membawa hulu ledak nuklir? Secara teknis, rudal seperti Khorramshahr memiliki kapasitas muatan yang cukup. Namun Iran secara resmi menyatakan program rudalnya hanya untuk pertahanan konvensional.

Secara teknis, rudal seperti Khorramshahr memiliki kapasitas muatan yang cukup. Namun Iran secara resmi menyatakan program rudalnya hanya untuk pertahanan konvensional. Berapa kecepatan rudal hipersonik Fattah-2? Mencapai Mach 15 atau sekitar 18.500 km/jam.

Mencapai Mach 15 atau sekitar 18.500 km/jam. Apa perbedaan drone Shahed dan Mohajer? Shahed umumnya adalah drone sekali pakai (kamikaze), sedangkan Mohajer adalah drone yang bisa kembali ke pangkalan setelah melakukan pengintaian atau pengeboman. (I-2)

