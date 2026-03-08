Daftar Drone dan Rudal Iran Terbaru 2026: Spesifikasi, Kelebihan, dan Kekurangan

Headline
DI tengah dinamika geopolitik global tahun 2026, kekuatan militer Iran telah bertransformasi menjadi ancaman asimetris yang diperhitungkan. Dengan mengandalkan kombinasi antara kuantitas drone murah dan kecepatan rudal hipersonik, Teheran membangun doktrin pertahanan yang sulit ditembus oleh sistem konvensional.
Republik Islam Iran telah mengukuhkan posisinya sebagai pemilik arsenal rudal dan drone paling beragam di Timur Tengah. Di bawah tekanan sanksi, Teheran justru berhasil menciptakan ekosistem militer yang mandiri dengan fokus pada kecepatan tinggi (hipersonik) dan kuantitas masif (drone swarm).
Dikenal sebagai AK-47 di langit, drone ini mengubah cara perang modern dilakukan.
Evolusi dari Shahed-136 yang legendaris. Perbedaan utama terletak pada penggunaan mesin turbojet Toloue-10.
Drone taktis yang digunakan untuk pengintaian dan serangan presisi.
Drone serbaguna yang secara visual menyerupai MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat.
Senjata yang paling ditakuti karena kemampuannya menembus sistem pertahanan udara berlapis seperti Iron Dome atau Patriot.
Rudal balistik jarak menengah yang dirancang untuk menghancurkan target strategis dengan daya ledak masif.
|Nama Rudal
|Jenis
|Jangkauan
|Kelebihan Utama
|Fattah-2
|Hipersonik
|1.500 km
|Manuver ekstrem, sulit dicegat radar.
|Kheibar Shekan
|MRBM
|1.450 km
|Bahan bakar padat, persiapan luncur cepat.
|Sejjil
|MRBM
|2.000+ km
|Jangkauan terjauh, hulu ledak besar.
Kekuatan utama Iran terletak pada efisiensi ekonomi. Dalam banyak kasus, lawan harus menggunakan rudal pencegat seharga jutaan dolar AS untuk menjatuhkan drone Iran yang hanya seharga puluhan ribu dolar AS. Hal ini menciptakan tekanan finansial dan logistik yang besar bagi sistem pertahanan udara seperti Iron Dome atau Patriot.
Meskipun mematikan, banyak sistem Iran masih mengandalkan komponen teknologi sipil yang tersedia di pasar bebas. Hal ini membuat senjata mereka lebih rentan terhadap teknik cyber-interference atau electronic jamming tingkat tinggi yang dimiliki oleh militer negara maju.
Satu drone Shahed-136 hanya berbiaya sekitar Rp590 juta. Namun, untuk menjatuhkannya, militer Barat seringkali harus menggunakan rudal pencegat Patriot yang harganya mencapai Rp67 miliar per tembakan. Dalam perang jangka panjang, strategi ini bisa membangkrutkan logistik lawan.
Hampir seluruh komponen rudal Iran diproduksi secara domestik melalui rekayasa balik. Hal ini membuat stok senjata mereka tidak terpengaruh oleh embargo ekonomi internasional.
Arsenal Iran di tahun 2026 membuktikan bahwa inovasi tidak selalu berarti teknologi paling mahal, melainkan teknologi yang paling adaptif terhadap medan perang. Dengan kombinasi drone murah dan rudal hipersonik, Iran berhasil menciptakan deterensi militer yang signifikan di kawasan.
