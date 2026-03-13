Iran Akan Jadikan Sekolah Putri yang Dibom AS-Israel sebagai Monumen Peringatan

Ilustrasi(Dok AFP)

WAKIL Menteri Warisan Budaya dan Pariwisata Iran, Ali Darabi, menyampaikan bahwa sekolah putri yang terdampak serangan di Minab akan dialihfungsikan menjadi tempat memorial bagi para korban. Hal itu disampaikannya pada Kamis (12/3) waktu setempat.

Serangan terhadap sekolah itu terjadi pada hari pertama pelaksanaan Operasi Epic Fury yang dilakukan secara bersama oleh Amerika Serikat dan Israel.

Menurut Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, sedikitnya 171 siswi dilaporkan meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga telah menyerukan agar ada pertanggungjawaban atas serangan yang menimbulkan banyak korban jiwa itu.

Sementara itu, laporan yang diterbitkan oleh New York Times menyebutkan bahwa bangunan sekolah tersebut terkena rudal Tomahawk milik Amerika Serikat.

Ali Darabi menegaskan bahwa lokasi tersebut nantinya akan difungsikan sebagai tempat untuk mengenang para korban.

"Kompleks ini akan menjadi Museum Peringatan Para Martir Siswa untuk melestarikan kenangan mereka," kata menteri tersebut seperti dikutip portal informasi pemerintah Iran.

Latar Belakang Serangan AS-Israel ke Iran

Sebelumnya, pada 28 Februari, Amerika Serikat bersama Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran, termasuk wilayah ibu kota Teheran. Serangan tersebut menyebabkan kerusakan pada berbagai fasilitas dan menimbulkan korban sipil dalam jumlah besar.

Di antara korban yang dilaporkan tewas adalah Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei.

Sebagai respons, Iran kemudian melakukan serangan balasan ke wilayah Israel serta sejumlah fasilitas militer milik Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.

Pada awalnya, pemerintah Amerika Serikat dan Israel menyatakan bahwa serangan tersebut merupakan tindakan pencegahan terhadap ancaman yang mereka klaim berasal dari program nuklir Iran. Namun kemudian, kedua negara itu juga menyampaikan bahwa tujuan mereka adalah mendorong perubahan kekuasaan di Iran. (Ant/E-4)