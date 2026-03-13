Disambut di Piala Dunia, Trump: Timnas Iran Keselamatannya Terancam

Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan tim nasional sepak bola Iran bahwa keselamatan mereka bisa terancam jika tetap berpartisipasi di Piala Dunia FIFA 2026 yang digelar di Amerika Utara (AS, Kanada, Meksiko).
"Tim Nasional Sepak Bola Iran disambut di Piala Dunia, tetapi saya benar-benar tidak percaya pantas bagi mereka untuk berada di sana, demi kehidupan dan keselamatan mereka sendiri," kata Trump seperti dikutip dari AFP.
Pernyataan itu muncul hanya dua hari setelah Trump menyampaikan kepada Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahwa tim Iran tetap diterima untuk berpartisipasi meski konflik di Timur Tengah masih berlangsung.
Ketegangan meningkat setelah perang yang dipicu oleh serangan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari. Situasi tersebut menimbulkan keraguan terhadap partisipasi Iran di Piala Dunia yang akan berlangsung pada musim panas ini dan digelar bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
Infantino sebelumnya mengatakan bahwa isu tersebut dibahas dalam pertemuannya dengan Trump di Gedung Putih awal pekan ini.
"Presiden Trump menegaskan kembali bahwa tim Iran, tentu saja, disambut untuk berkompetisi dalam turnamen di Amerika Serikat," kata Infantino setelah pertemuan pada Selasa (11/3).
Pada Desember lalu, Infantino juga membentuk penghargaan perdamaian FIFA dan menganugerahkannya kepada Trump.
Pernyataan Infantino tersebut menjadi kali pertama kepala badan sepak bola dunia itu secara terbuka menyinggung perang yang sedang berlangsung di Timur Tengah.
Dalam pekan yang sama, Trump juga menanggapi kasus para pemain sepak bola wanita Iran yang sedang berada di Australia. Ia menyerukan agar para pemain tersebut diberikan suaka.
Para pemain itu khawatir menghadapi tindakan balasan di negara asal karena tidak menyanyikan lagu kebangsaan sebelum pertandingan Piala Asia.
Pemerintah Australia kemudian menyetujui pemberian suaka kepada lima pemain yang memutuskan untuk tetap tinggal di negara tersebut. (Ndf/I-1)
Presiden AS Donald Trump menyoroti risiko keselamatan yang mungkin mengintai para pemain timnas Iran selama turnamen Piala Dunia 2026 berlangsung.
Keputusan timnas Iran untuk mundur dari Piala Dunia 2026 merupakan respons langsung terhadap serangan udara yang dilancarkan Amerika Serikat (AS) ke wilayah Iran pada pekan lalu.
FIFA menyatakan akan terus memantau perkembangan situasi di Iran menyusul aksi militer yang dilakukan Amerika Serikat.
Iran memboikot undian Piala Dunia 2026 setelah Amerika Serikat menolak visa delegasi resmi FFIRI. Mehdi Taj mendesak FIFA turun tangan atas kebijakan yang dinilai bersifat politis
Timnas Iran memastikan diri meraih tiket ke Piala Dunia 2026 usai bermain imbang dengan timnas Uzbekistan di laga lanjutan Grup A, Selasa (25/3) malam WIB.
Presiden AS Donald Trump menyoroti risiko keselamatan yang mungkin mengintai para pemain timnas Iran selama turnamen Piala Dunia 2026 berlangsung.
Graham Potter telah menyepakati komitmen baru yang akan mengikatnya bersama timnas Swedia hingga putaran final Piala Dunia 2030.
Keputusan timnas Iran untuk mundur dari Piala Dunia 2026 merupakan respons langsung terhadap serangan udara yang dilancarkan Amerika Serikat (AS) ke wilayah Iran pada pekan lalu.
Sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026, TVRI berkomitmen memastikan akses tontonan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved