Piala Dunia 2026 Segera Tiba, Ini Cara Mudah Mengakses Siaran TVRI

Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
GELARAN sepak bola paling bergengsi sejagat, Piala Dunia 2026, akan segera menyapa penggemar olahraga di tanah air pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.
Menanggapi antusiasme masyarakat Indonesia yang mencapai 64% untuk menyaksikan ajang empat tahunan ini, Lembaga Penyiaran Publik TVRI resmi mengumumkan kesiapan mereka sebagai pemegang hak siar resmi di Indonesia.
Sebagai pemegang hak siar, TVRI berkomitmen memastikan akses tontonan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Seluruh pertandingan akan ditayangkan melalui siaran terestrial nasional dengan jangkauan pemancar yang mencakup berbagai pelosok negeri.
Hal ini dilakukan guna memberikan kenyamanan bagi keluarga Indonesia dalam menikmati euforia pesta sepak bola tersebut.
Ketua Tim Pelaksana dan Pengendali Humas & Protokol TVRI, Roosita Dewi Soeroso, menekankan pentingnya literasi digital agar masyarakat dapat mengakses siaran dengan kualitas terbaik.
"Sebagai pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026, TVRI berkomitmen menghadirkan tayangan yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat Indonesia. Melalui siaran terestrial nasional dan dukungan literasi siaran digital, kami ingin memastikan setiap keluarga dapat menikmati seluruh pertandingan dengan mudah dan nyaman," ujar Roosita.
Agar tidak melewatkan momen krusial di lapangan hijau, masyarakat diimbau untuk memastikan kesiapan perangkat televisi di rumah masing-masing.
Bagi pemilik televisi digital, masyarakat cukup melakukan proses auto scan untuk menemukan saluran TVRI Nasional dan TVRI Sport.
Sementara itu, pengguna televisi analog tetap dapat menikmati pertandingan dengan kualitas optimal menggunakan perangkat tambahan berupa Set Top Box (STB).
Berikut adalah langkah-langkah teknis untuk mengoptimalkan tangkapan siaran digital TVRI:
Melalui momentum Piala Dunia 2026 ini, TVRI juga berharap dapat mendorong adopsi siaran digital secara nasional, memberikan pengalaman menonton yang lebih jernih, stabil, dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.
Jadwal pertandingan lengkap nantinya dapat diakses masyarakat melalui situs resmi TVRI. (Z-1)
Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026.
Keterlibatan TVRI sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026 merupakan wujud kepedulian Presiden terhadap kecintaan masyarakat pada sepak bola.
