Piala Dunia 2026 Segera Tiba, Ini Cara Mudah Mengakses Siaran TVRI

Cara menyiapkan televisi Anda agar bisa menonton laga Piala Dunia 2026(MI/Dok TVRI)

GELARAN sepak bola paling bergengsi sejagat, Piala Dunia 2026, akan segera menyapa penggemar olahraga di tanah air pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

Menanggapi antusiasme masyarakat Indonesia yang mencapai 64% untuk menyaksikan ajang empat tahunan ini, Lembaga Penyiaran Publik TVRI resmi mengumumkan kesiapan mereka sebagai pemegang hak siar resmi di Indonesia.

Sebagai pemegang hak siar, TVRI berkomitmen memastikan akses tontonan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Seluruh pertandingan akan ditayangkan melalui siaran terestrial nasional dengan jangkauan pemancar yang mencakup berbagai pelosok negeri.

Hal ini dilakukan guna memberikan kenyamanan bagi keluarga Indonesia dalam menikmati euforia pesta sepak bola tersebut.

Ketua Tim Pelaksana dan Pengendali Humas & Protokol TVRI, Roosita Dewi Soeroso, menekankan pentingnya literasi digital agar masyarakat dapat mengakses siaran dengan kualitas terbaik.

"Sebagai pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026, TVRI berkomitmen menghadirkan tayangan yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat Indonesia. Melalui siaran terestrial nasional dan dukungan literasi siaran digital, kami ingin memastikan setiap keluarga dapat menikmati seluruh pertandingan dengan mudah dan nyaman," ujar Roosita.

Agar tidak melewatkan momen krusial di lapangan hijau, masyarakat diimbau untuk memastikan kesiapan perangkat televisi di rumah masing-masing.

Bagi pemilik televisi digital, masyarakat cukup melakukan proses auto scan untuk menemukan saluran TVRI Nasional dan TVRI Sport.

Sementara itu, pengguna televisi analog tetap dapat menikmati pertandingan dengan kualitas optimal menggunakan perangkat tambahan berupa Set Top Box (STB).

Berikut adalah langkah-langkah teknis untuk mengoptimalkan tangkapan siaran digital TVRI:

Optimasi Antena: Pastikan antena terpasang dengan benar dan diarahkan ke pemancar TVRI terdekat. Koneksi Perangkat: Hubungkan televisi dengan STB (khusus TV analog) menggunakan kabel HDMI atau RCA. Pengaturan Domisili: Pilih menu input yang sesuai, lalu masukkan nama kota dan kode pos guna membantu pencarian sinyal yang lebih akurat. Penyusunan Kanal: Aktifkan fitur Logical Channel Number (LCN) agar urutan kanal televisi tersusun secara otomatis. Pemindaian: Jalankan fitur Auto Scan dan tunggu hingga proses mencapai 100 persen sampai saluran TVRI Nasional serta TVRI Sport muncul di daftar siaran.

Melalui momentum Piala Dunia 2026 ini, TVRI juga berharap dapat mendorong adopsi siaran digital secara nasional, memberikan pengalaman menonton yang lebih jernih, stabil, dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jadwal pertandingan lengkap nantinya dapat diakses masyarakat melalui situs resmi TVRI. (Z-1)