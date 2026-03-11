Revolusi Digital di Rumput Hijau: Lenovo Siapkan Football AI Pro untuk Piala Dunia 2026

Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
GELARAN Piala Dunia 2026 dipastikan tidak hanya menjadi panggung adu bakat para pesepak bola dunia, tetapi juga menjadi etalase kecanggihan kecerdasan buatan (AI).
Perusahaan teknologi raksasa, Lenovo, resmi memperkenalkan Football AI Pro, sebuah asisten asisten pintar yang dirancang khusus untuk mendukung 48 tim peserta dalam menganalisis pertandingan secara real-time.
Teknologi ini merupakan hasil kolaborasi eksklusif antara Lenovo dan FIFA. Football AI Pro hadir untuk mengolah kekayaan data historis FIFA yang mencakup ratusan pertandingan tahunan, ribuan profil pemain, hingga jutaan titik data yang volumenya mencapai skala petabyte.
Dalam acara Lenovo Tech World yang digelar di Hong Kong, Selasa (10/3), Linda Yao, Vice President & General Manager Hybrid Cloud & AI Solutions Lenovo, menjelaskan bahwa teknologi ini akan memberikan keunggulan strategis bagi tim pelatih maupun pemain.
"Pelatih dapat mempertimbangkan taktik mengalahkan lawan. Pemain mendapat analisis pertandingan personal. Analis bisa membandingkan pola tim menggunakan video dan avatar 3D untuk 48 tim Piala Dunia 2026," ujar Linda Yao.
Lebih dari sekadar program statistik biasa, Linda menegaskan bahwa Football AI Pro adalah agen super AI yang memiliki kemampuan operasional lintas bahasa.
Keunggulannya terletak pada kecepatan; sistem ini mampu menelusuri arsip data raksasa FIFA dan menyajikan informasi krusial hanya dalam hitungan detik.
Penggunaan avatar 3D dalam analisis pola tim diharapkan dapat memberikan visualisasi yang lebih presisi bagi para analis, sehingga strategi yang disusun menjadi lebih akurat dibandingkan metode konvensional.
Selain fokus pada performa di lapangan, Lenovo juga menyiapkan ekosistem teknologi yang masif untuk mendukung kelancaran turnamen terbesar di dunia tersebut.
Dukungan ini mencakup manajemen perangkat, logistik untuk ajang eGaming, hingga infrastruktur siaran yang dirancang bebas gangguan demi kenyamanan penonton global.
Beberapa inovasi lain yang turut diperkenalkan meliputi:
Inisiatif besar ini menjadi bagian dari peta jalan strategis Lenovo dalam memperluas jangkauan teknologi AI ke berbagai sektor kehidupan.
"Ini langkah mewujudkan visi Lenovo menghadirkan AI lebih cerdas bagi semua," pungkas Linda Yao menutup keterangannya. (Ant/Z-1)
Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026.
Langkah FIFA menggandeng Lenovo ini diambil guna mengatasi tantangan logistik dan operasional yang diprediksi menjadi yang tersulit dalam sejarah turnamen sepak bola jagat raya tersebut.
