Revolusi Digital di Rumput Hijau: Lenovo Siapkan Football AI Pro untuk Piala Dunia 2026

GELARAN Piala Dunia 2026 dipastikan tidak hanya menjadi panggung adu bakat para pesepak bola dunia, tetapi juga menjadi etalase kecanggihan kecerdasan buatan (AI).

Perusahaan teknologi raksasa, Lenovo, resmi memperkenalkan Football AI Pro, sebuah asisten asisten pintar yang dirancang khusus untuk mendukung 48 tim peserta dalam menganalisis pertandingan secara real-time.

Teknologi ini merupakan hasil kolaborasi eksklusif antara Lenovo dan FIFA. Football AI Pro hadir untuk mengolah kekayaan data historis FIFA yang mencakup ratusan pertandingan tahunan, ribuan profil pemain, hingga jutaan titik data yang volumenya mencapai skala petabyte.

Dalam acara Lenovo Tech World yang digelar di Hong Kong, Selasa (10/3), Linda Yao, Vice President & General Manager Hybrid Cloud & AI Solutions Lenovo, menjelaskan bahwa teknologi ini akan memberikan keunggulan strategis bagi tim pelatih maupun pemain.

"Pelatih dapat mempertimbangkan taktik mengalahkan lawan. Pemain mendapat analisis pertandingan personal. Analis bisa membandingkan pola tim menggunakan video dan avatar 3D untuk 48 tim Piala Dunia 2026," ujar Linda Yao.

Agen Super Lintas Bahasa

Lebih dari sekadar program statistik biasa, Linda menegaskan bahwa Football AI Pro adalah agen super AI yang memiliki kemampuan operasional lintas bahasa.

Keunggulannya terletak pada kecepatan; sistem ini mampu menelusuri arsip data raksasa FIFA dan menyajikan informasi krusial hanya dalam hitungan detik.

Penggunaan avatar 3D dalam analisis pola tim diharapkan dapat memberikan visualisasi yang lebih presisi bagi para analis, sehingga strategi yang disusun menjadi lebih akurat dibandingkan metode konvensional.

Transformasi Infrastruktur Turnamen

Selain fokus pada performa di lapangan, Lenovo juga menyiapkan ekosistem teknologi yang masif untuk mendukung kelancaran turnamen terbesar di dunia tersebut.

Dukungan ini mencakup manajemen perangkat, logistik untuk ajang eGaming, hingga infrastruktur siaran yang dirancang bebas gangguan demi kenyamanan penonton global.

Beberapa inovasi lain yang turut diperkenalkan meliputi:

VAR dengan Avatar 3D: Membantu akurasi keputusan wasit melalui visualisasi tiga dimensi.

Membantu akurasi keputusan wasit melalui visualisasi tiga dimensi. VIP Digital Seatbelt: Fasilitas tablet khusus bagi tamu VIP di tribun stadion.

Fasilitas tablet khusus bagi tamu VIP di tribun stadion. Equipment Data Hub: Pusat integrasi data untuk seluruh perangkat teknis turnamen.

Inisiatif besar ini menjadi bagian dari peta jalan strategis Lenovo dalam memperluas jangkauan teknologi AI ke berbagai sektor kehidupan.

"Ini langkah mewujudkan visi Lenovo menghadirkan AI lebih cerdas bagi semua," pungkas Linda Yao menutup keterangannya. (Ant/Z-1)