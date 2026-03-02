Lenovo Bakal Perkenalkan Konsep Handheld Gaming Layar Lipat di MWC 2026

Lenovo Legion Go adalah perangkat handheld gaming berbasis Windows. Contoh produk populernya seperti steam deck.(Dok Lenovo)

LENOVO dikabarkan akan memamerkan konsep perangkat gaming genggam terbarunya, Legion Go Fold, dalam ajang Mobile World Congress 2026 (MWC 2026). Ajang itu akan digelar pada 2 hingga 5 Maret 2026 di Barcelona, Spanyol.

Perangkat ini disebut sebagai pengembangan terbaru dari lini Legion Go, tetapi dengan pendekatan berbeda karena membawa layar foldable (lipat). Legion Go Fold masih berstatus konsep atau prototype, bukan produk komersial yang langsung dipasarkan.

Layar Fleksibel dengan Dua Ukuran

Berdasarkan laporan Business Standard, Legion Go Fold akan dibekali panel POLED fleksibel yang dapat berubah ukuran sesuai kebutuhan. Saat dalam posisi terlipat, layar diperkirakan berukuran sekitar 7,7 inci, sehingga tetap ringkas seperti handheld pada umumnya.

Namun, ketika dibuka penuh, layar tersebut disebut bisa melebar hingga 11,6 inci, memberikan pengalaman visual yang lebih luas untuk bermain gim maupun kebutuhan produktivitas. Konsep ini memungkinkan pengguna menikmati dua pengalaman berbeda dalam satu perangkat.

Kontroler Lepas-Pasang dan Multi-Mode

Seperti model Legion Go sebelumnya, Legion Go Fold juga disebut akan mempertahankan kontroler yang dapat dilepas (detachable controller). Kontroler tersebut dapat dipasang di sisi layar untuk mode handheld, atau dilepas saat perangkat digunakan dalam mode tablet.

Beberapa laporan lain juga menyebut salah satu kontroler dapat difungsikan sebagai mouse vertikal, memungkinkan penggunaan untuk game FPS maupun aktivitas berbasis Windows lainnya.

Dengan desain tersebut, perangkat ini diperkirakan mendukung beberapa mode penggunaan:

- Mode handheld

- Mode layar lebar

- Mode split-screen vertikal

- Mode laptop mini dengan tambahan keyboard

Masih Berupa Konsep

Karena masih berupa prototype, Lenovo belum mengumumkan spesifikasi final, harga, maupun jadwal peluncuran komersial. Kehadiran Legion Go Fold di MWC 2026 dipandang sebagai langkah eksplorasi desain masa depan untuk perangkat gaming portabel berbasis Windows.

Ajang MWC 2026 sendiri berlangsung mulai 2 Maret hingga 5 Maret 2026 di Barcelona dan menjadi panggung bagi berbagai perusahaan teknologi global untuk memamerkan inovasi terbaru mereka. (E-4)