Donald Trump: Saya Tidak Peduli Jika Iran Ikut Serta di Piala Dunia 2026

Presiden AS Donald Trump(White House)

PRESIDEN Amerika Serikat, Donald Trump, menyatakan "tidak peduli" apakah Iran akan berpartisipasi dalam putaran final Piala Dunia 2026 musim panas ini. Pernyataan tersebut muncul di tengah situasi geopolitik yang kian memanas akibat serangan AS dan Israel ke Iran.

Amerika Serikat merupakan salah satu tuan rumah bersama turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut, yang dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang, bersama Kanada dan Meksiko.

"Saya benar-benar tidak peduli," ujar Trump kepada Politico saat ditanya mengenai kehadiran tim nasional Iran dalam turnamen tersebut. "Saya pikir Iran adalah negara yang telah dikalahkan dengan sangat telak. Mereka sedang berada di ujung tanduk."

Ketidakpastian dari Pihak Iran

Iran sendiri telah mengamankan tiket kualifikasi untuk keempat kalinya secara berturut-turut. Berdasarkan jadwal, Iran akan memulai kampanye mereka melawan Selandia Baru dan Belgia di Los Angeles, sebelum menutup fase grup melawan Mesir di Seattle.

Meskipun tahun lalu Iran tetap berpartisipasi saat AS membom tiga fasilitas nuklir di sana, gejolak saat ini jauh lebih serius. Kepala Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taj, dilaporkan mulai meragukan keikutsertaan tim nasionalnya.

Dalam wawancara dengan televisi Iran, Taj menyebutkan bahwa situasi saat ini sangat sulit bagi pihaknya untuk fokus pada ajang olahraga tersebut.

"Sangat jauh dari ekspektasi kami bahwa kami dapat memandang Piala Dunia dengan harapan," ujar Taj. Ia menambahkan bahwa pejabat olahraga negara tersebut akan memutuskan apakah diperlukan tindakan tertentu terkait partisipasi mereka.

Respons FIFA

Hingga saat ini, pihak FIFA belum memberikan komentar resmi lebih lanjut saat dihubungi oleh BBC Sport. Namun, Sekretaris Jenderal FIFA, Mattias Grafstrom, sempat memberikan pernyataan singkat pada hari Sabtu lalu terkait komitmen organisasi terhadap turnamen tersebut.

"Fokus kami adalah menyelenggarakan Piala Dunia yang aman dengan partisipasi semua pihak," tegas Grafstrom.

Komentar Trump ini menambah tekanan diplomatik di ranah olahraga, mengingat posisi AS sebagai tuan rumah utama. Konflik yang terus meningkat di kawasan Teluk, di mana Iran mulai melancarkan serangan balasan ke negara-negara sekutu AS, membuat nasib tim nasional Iran di Piala Dunia 2026 kini berada dalam ketidakpastian besar. (BBC/Z-2)