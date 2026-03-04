Donald Trump: Saya Tidak Peduli Jika Iran Ikut Serta di Piala Dunia 2026

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PRESIDEN Amerika Serikat, Donald Trump, menyatakan "tidak peduli" apakah Iran akan berpartisipasi dalam putaran final Piala Dunia 2026 musim panas ini. Pernyataan tersebut muncul di tengah situasi geopolitik yang kian memanas akibat serangan AS dan Israel ke Iran.
Amerika Serikat merupakan salah satu tuan rumah bersama turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut, yang dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang, bersama Kanada dan Meksiko.
"Saya benar-benar tidak peduli," ujar Trump kepada Politico saat ditanya mengenai kehadiran tim nasional Iran dalam turnamen tersebut. "Saya pikir Iran adalah negara yang telah dikalahkan dengan sangat telak. Mereka sedang berada di ujung tanduk."
Iran sendiri telah mengamankan tiket kualifikasi untuk keempat kalinya secara berturut-turut. Berdasarkan jadwal, Iran akan memulai kampanye mereka melawan Selandia Baru dan Belgia di Los Angeles, sebelum menutup fase grup melawan Mesir di Seattle.
Meskipun tahun lalu Iran tetap berpartisipasi saat AS membom tiga fasilitas nuklir di sana, gejolak saat ini jauh lebih serius. Kepala Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taj, dilaporkan mulai meragukan keikutsertaan tim nasionalnya.
Dalam wawancara dengan televisi Iran, Taj menyebutkan bahwa situasi saat ini sangat sulit bagi pihaknya untuk fokus pada ajang olahraga tersebut.
"Sangat jauh dari ekspektasi kami bahwa kami dapat memandang Piala Dunia dengan harapan," ujar Taj. Ia menambahkan bahwa pejabat olahraga negara tersebut akan memutuskan apakah diperlukan tindakan tertentu terkait partisipasi mereka.
Hingga saat ini, pihak FIFA belum memberikan komentar resmi lebih lanjut saat dihubungi oleh BBC Sport. Namun, Sekretaris Jenderal FIFA, Mattias Grafstrom, sempat memberikan pernyataan singkat pada hari Sabtu lalu terkait komitmen organisasi terhadap turnamen tersebut.
"Fokus kami adalah menyelenggarakan Piala Dunia yang aman dengan partisipasi semua pihak," tegas Grafstrom.
Komentar Trump ini menambah tekanan diplomatik di ranah olahraga, mengingat posisi AS sebagai tuan rumah utama. Konflik yang terus meningkat di kawasan Teluk, di mana Iran mulai melancarkan serangan balasan ke negara-negara sekutu AS, membuat nasib tim nasional Iran di Piala Dunia 2026 kini berada dalam ketidakpastian besar. (BBC/Z-2)
PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump memberikan sinyal kuat bahwa operasi militer terhadap Iran akan segera berakhir.
Rosatom evakuasi ratusan pekerja dan keluarga dari PLTN Bushehr, Iran. Pembangunan Unit 2 dan 3 dihentikan sementara akibat situasi keamanan yang kian membahayakan.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump ungkap Australia telah sepakat memberikan suaka kepada sejumlah anggota tim nasional sepak bola putri Iran.
Iran ajak Turki investigasi bersama dugaan serangan rudal guna tangkal propaganda. Erdogan sampaikan belasungkawa atas wafatnya Ali Khamenei dan tragedi sekolah Minab.
Konflik Timur Tengah eskalasi! AS dan Israel luncurkan serangan udara ke Iran saat Mojtaba Khamenei resmi ditunjuk sebagai Pemimpin Tertinggi gantikan ayahnya.
Alarm dan sirene berbunyi hampir tanpa henti di Haifa dan komunitas di bagian utara Israel.
Sesuai jadwal, timnas Irak seharusnya menghadapi pemenang laga antara timnas Suriname atau timnas Bolivia di Monterrey, Meksiko, pada 31 Maret mendatang.
FIFA memantau ketegangan akibat serangan militer AS ke Iran menjelang Piala Dunia 2026, namun memastikan Iran tetap tampil di putaran final.
Dunia sepak bola internasional diguncang kabar mengenai kemungkinan mundurnya tim nasional Iran dari putaran final Piala Dunia 2026.
Situasi keamanan di Meksiko menjelang Piala Dunia 2026 menjadi sorotan global setelah operasi militer pekan lalu yang menewaskan gembong narkoba, Nemesio Oseguera Cervantes.
Mantan Presiden FIFA Sepp Blatter sebut kepemimpinan Gianni Infantino sebagai diktator dan jadi alat politik Donald Trump jelang Piala Dunia 2026. Simak kritik pedasnya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved