Timnas Swedia Perpanjang Kontrak Graham Potter Hingga 2030

FEDERASI Sepak Bola Swedia (SvFF) secara resmi mengumumkan perpanjangan kontrak jangka panjang bagi pelatih timnas, Graham Potter.
Pelatih asal Inggris tersebut telah menyepakati komitmen baru yang akan mengikatnya bersama skuad Blågult hingga putaran final Piala Dunia 2030.
Pengumuman ini disampaikan langsung oleh SvFF melalui situs resmi mereka, Kamis (12/3).
Langkah ini menegaskan kepercayaan penuh federasi terhadap visi Potter, yang sebelumnya hanya menandatangani kontrak jangka pendek saat pertama kali ditunjuk pada Oktober 2025.
"Graham Potter memperpanjang masa kepelatihannya bersama tim nasional pria dan sepakat dengan SvFF untuk terus bekerja sama hingga Piala Dunia 2030," tulis pernyataan resmi SvFF.
Keputusan SvFF untuk memberikan kontrak durasi lima tahun ini bukan tanpa alasan. Potter dianggap sebagai sosok yang paling tepat untuk membangkitkan kembali prestasi sepak bola Swedia yang sempat merosot.
Sebelum Potter datang, Swedia mengalami periode sulit di bawah asuhan Jon Dahl Tomasson, yang akhirnya berujung pada pemecatan pelatih asal Denmark tersebut.
Potter sendiri bukanlah orang asing bagi publik sepak bola Swedia. Namanya meroket setelah kesuksesan fenomenalnya selama tujuh tahun bersama klub lokal, Ostersund, sebelum ia melanjutkan karier manajerialnya di Liga Primer Inggris bersama Brighton and Hove Albion, Chelsea, dan West Ham United.
Menanggapi perpanjangan kontrak ini, Potter menyatakan rasa bangga dan tanggung jawabnya yang besar. Ia melihat ini sebagai momentum krusial untuk membawa Swedia kembali bersaing di panggung tertinggi.
“Bisa melanjutkan peran ini sangat berarti bagi saya. Saya merasakan kebanggaan sekaligus tanggung jawab yang besar,” ujar pelatih berusia 50 tahun tersebut.
“Ini hari yang besar bagi saya dan kesempatan luar biasa untuk melakukan sesuatu yang penting ke depannya. Swedia adalah negara sepak bola dengan sejarah membanggakan, tim-timnya pernah mencapai putaran final turnamen besar dan bersaing di sana, dan kami ingin kembali ke level itu," lanjutnya.
Meski kontrak barunya berdurasi panjang, tantangan nyata Potter sudah berada di depan mata. Fokus utama saat ini adalah mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
Swedia dijadwalkan melakoni laga hidup-mati pada babak playoff. Mereka akan menghadapi Ukraina di Valencia, Spanyol, pada 27 Maret mendatang. Jika berhasil melewati hadangan Ukraina, Swedia akan menjamu pemenang antara Polandia atau Albania di Stockholm pada 31 Maret.
Kemenangan di laga final playoff tersebut akan menjadi pembuktian awal bagi Potter bahwa ia mampu mengembalikan identitas Swedia sebagai kontestan reguler di turnamen terbesar sejagat. (Ant/Z-1)
