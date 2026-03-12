Dubes: Iran hanya Butuh Kemenangan atas AS-Israel

Headline
DUTA Besar Iran untuk Rusia, Kazem Jalali, menegaskan bahwa Teheran tidak akan mundur dalam konfrontasi melawan Amerika Serikat dan Israel. Dalam pernyataannya pada Kamis (12/3), Jalali menekankan bahwa fokus utama Iran saat ini hanyalah mencapai kemenangan mutlak.
"Kami sedang berjuang untuk menang dan kami tidak menuntut apa pun, kecuali kemenangan. Trump dan Netanyahu harus tahu itu," tegas Jalali kepada kantor berita internasional Rossiya Segodnya.
Ia mengatakan Amerika Serikat (AS) harus mengganti rugi atas semua kerusakan yang ditimbulkan akibat serangannya, sekaligus mencabut sanksi terhadap Iran.
Jalali juga mengeklaim bahwa konstelasi politik di Timur Tengah mulai berubah. Menurutnya, negara-negara Arab kini mulai menyadari bahwa kehadiran militer AS di kawasan tersebut tidak lagi mampu menjamin keamanan mereka.
Ketegangan ini mencapai puncaknya setelah serangan gabungan AS dan Israel pada 28 Februari lalu. Meski awalnya berdalih ingin melumpuhkan program nuklir Iran, kedua negara tersebut kemudian secara terbuka menyatakan bahwa operasi militer tersebut bertujuan untuk memicu pergantian rezim di Iran.
Serangan tersebut menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, pada hari pertama operasi. Saat ini, Republik Islam Iran masih berada dalam masa berkabung nasional selama 40 hari.
Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Rusia mengutuk keras operasi militer yang dilakukan oleh AS dan Israel. Moskow mendesak semua pihak untuk segera melakukan deeskalasi dan menghentikan segala bentuk permusuhan demi mencegah kehancuran yang lebih luas di kawasan tersebut.
