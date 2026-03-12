Perang AS-Iran Diprediksi Berakhir sebelum Tahun Baru Nowruz: Kapan Dirayakan dan Apa Itu Nowruz?

Warga berkumpul menyampaikan duka di Teheran, Iran, atas tewasnya Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei(AFP)

PENASIHAT senior militer untuk pemimpin tertinggi Iran, Yahya Rahim Safavi, memprediksi bahwa konflik bersenjata antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel akan segera berakhir. Ia memperkirakan ketegangan akan mereda sebelum perayaan Tahun Baru Nowruz pada akhir Maret ini.

“Anggapan saya bahwa perang ini akan berakhir sebelum Nowruz,” kata Safavi sebagaimana dikutip oleh Kantor Berita ISNA, Kamis (12/3).

Prediksi ini muncul di tengah pernyataan keras Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada Rabu (11/3). Trump mengeklaim bahwa "tidak akan ada lagi" target yang tersisa untuk diserang di Iran, namun ia menegaskan bahwa Washington belum berencana menghentikan operasi militernya dalam waktu dekat.

Transisi Kepemimpinan di Tengah Konflik

Konflik ini telah membawa perubahan besar pada struktur kepemimpinan tertinggi di Republik Islam tersebut. Ayatollah Ali Khamenei, yang menjabat sebagai pemimpin tertinggi sekaligus panglima tertinggi angkatan bersenjata, dilaporkan tewas pada hari pertama operasi militer.

Pasca-insiden tersebut, putra mendiang, Mojtaba Khamenei, terpilih sebagai pemimpin baru Iran. Hingga saat ini, otoritas Teheran belum mengumumkan adanya perubahan signifikan lainnya dalam jajaran komando militer negara.

Eskalasi militer ini bermula pada 28 Februari lalu, saat Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan udara masif ke berbagai target di Iran. Serangan tersebut mengakibatkan kerusakan infrastruktur yang luas serta jatuhnya korban dari kalangan sipil. Iran membalas tindakan tersebut dengan menyerang wilayah Israel dan sejumlah fasilitas militer AS di Timur Tengah.

Meski awalnya AS dan Israel mengeklaim serangan bertujuan melumpuhkan ancaman program nuklir, belakangan mereka mempertegas bahwa operasi ini dilakukan untuk mendorong perubahan kekuasaan (regime change) di Teheran.

Apa Itu Nowruz dan Kapan Dirayakan?

Nowruz adalah perayaan Tahun Baru Persia yang menandai hari pertama musim semi di belahan bumi utara. Perayaan ini biasanya jatuh pada tanggal 21 Maret atau saat posisi matahari tepat berada di atas khatulistiwa (equinox musim semi).

Nowruz bukan sekadar tahun baru bagi warga Iran, tapi kini menjadi simbol harapan berakhirnya konflik berdarah melawan AS dan Israel. Akankah prediksi Safavi menjadi kenyataan pada 21 Maret mendatang?

(Ant/Sputnik/RIA Novosti/P-4)