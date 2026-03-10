Jangan Sekali-Kali Melupakan Sejarah, Masoud Pezeshkian: Iran Sulit Dikalahkan

Headline
PRESIDEN Iran Masoud Pezeshkian menilai mereka yang'berkhayal menghancurkan Iran tidak tahu apa-apa tentang sejarah Persia. Dia telah mengeluarkan pernyataan pembangkangan lainnya, dengan mengatakan bahwa musuh-musuh yang percaya mereka dapat menghancurkan negara sedang menikmati sebuah ilusi.
“Melalui ujian sejarah, tidak ada kekuatan yang pernah berhasil menghapus nama bersejarah ini,” kata presiden Iran dalam sebuah unggahan di X.
“Siapa pun yang memiliki ilusi menghancurkan Iran tidak tahu apa-apa tentang sejarah. Agresor datang dan pergi; Iran telah bertahan.
Selain itu, Iran juga menuduh Uni Eropa melakukan kemunafikan dan standar ganda setelah kepala kebijakan luar negeri blok tersebut mengkritik serangan Hizbullah terhadap Israel.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, menulis di X bahwa Uni Eropa telah menunjukkan ketidakpedulian sementara Israel melakukan genosida di Gaza dan melancarkan serangan di Libanon dan negara-negara lain.
“Namun sekarang setelah Libanon melakukan perlawanan, tiba-tiba Anda teringat akan 'hukum internasional',” kata Baqaei, seraya menambahkan bahwa Uni Eropa tidak dapat mengklaim berbicara atas nama warga Eropa “yang rakyatnya dengan lantang mengutuk kejahatan Israel”.
Komentar-komentar tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas pernyataan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, yang mengatakan bahwa keputusan Hizbullah untuk menyerang Israel membahayakan seluruh kawasan.
Kallas juga mengatakan bahwa Israel memiliki hak untuk membela diri berdasarkan hukum internasional, sambil memperingatkan bahwa "tanggapan keras" Israel menyebabkan pengungsian massal dan semakin memperburuk situasi yang sudah rapuh. (Aljazeera/P-3)
