Eropa Dinilai Iran Munafik, Ini Alasannya

ilustrasi serangan Israel ke Libanon dan Gaza.(AFP)

PEMERINTAH Iran menuduh Uni Eropa melakukan kemunafikan dan standar ganda setelah kepala kebijakan luar negeri blok tersebut mengkritik serangan Hizbullah terhadap Israel.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, menulis di X bahwa Uni Eropa telah menunjukkan ketidakpedulian sementara Israel melakukan genosida di Gaza dan melancarkan serangan di Libanon dan negara-negara lain.

“Namun sekarang setelah Libanon melakukan perlawanan, tiba-tiba Anda teringat akan 'hukum internasional',” kata Baqaei, seraya menambahkan bahwa Uni Eropa tidak dapat mengklaim berbicara atas nama warga Eropa “yang rakyatnya dengan lantang mengutuk kejahatan Israel”.

Komentar-komentar tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas pernyataan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, yang mengatakan bahwa keputusan Hizbullah untuk menyerang Israel membahayakan seluruh kawasan.

Kallas juga mengatakan bahwa Israel memiliki hak untuk membela diri berdasarkan hukum internasional, sambil memperingatkan bahwa "tanggapan keras" Israel menyebabkan pengungsian massal dan semakin memperburuk situasi yang sudah rapuh. (Aljazeera/P-3)