Israel Menggila, Libanon Minta Vatikan Bertindak

Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
MENTERI Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares memperingatkan bahwa invasi darat Israel ke Libanon akan menjadi kesalahan besar, sekaligus mengumumkan bahwa Madrid akan mengirimkan bantuan kemanusiaan senilai 9 juta euro (10,5 juta dolar AS) ke Beirut.
Albares juga menuntut agar Hizbullah berhenti menembakkan roket ke Israel.
Dia menambahkan bahwa hubungan negaranya dengan Washington telah berjalan normal sejak Trump mengancam akan memutuskan hubungan dengan Spanyol karena penolakan negara itu untuk mengizinkan militer AS menggunakan pangkalan-pangkalan mereka untuk operasi melawan Iran.
Menteri Luar Negeri Youssef Raji telah meminta Vatikan untuk campur tangan guna membantu melindungi desa-desa Kristen di sepanjang perbatasan selatan Libanon di tengah serangan berkelanjutan dari Israel.
Dalam percakapan telepon dengan sekretaris negara Vatikan, Uskup Agung Paul Gallagher, Kementerian Luar Negeri mengatakan Raji menggambarkan "kondisi sulit" yang dihadapi masyarakat perbatasan di tengah ketegangan yang sedang berlangsung di Libanon selatan, menurut sebuah unggahan di media sosial.
Raji meminta mediasi Vatikan untuk melakukan “semua kontak diplomatik yang diperlukan untuk menghentikan eskalasi di Libanon dan mencegah pengusiran warga dari tanah mereka”.
Sebelumnya, kami melaporkan tentang serangan Israel yang menewaskan pastor Katolik Maronit Libanon, Romo Pierre al-Rahi, di Libanon selatan pada Senin (9/3). (Aljazeera/P-3)
Rumor PM Israel Benjamin Netanyahu tewas atau luka parah mencuat setelah laporan media Iran. Simak fakta terkini dan kejanggalan yang terjadi di Tel Aviv.
Krisis Libanon 2026: UNICEF laporkan 700.000 pengungsi, termasuk 200.000 anak-anak. Angka kematian anak melonjak 25% dalam sepekan. Baca selengkapnya.
IRGC tawarkan akses Selat Hormuz dengan syarat usir dubes AS-Israel. Donald Trump ancam serangan 20x lebih keras jika Iran blokade minyak. Cek selengkapnya!
Iran juga menuduh Uni Eropa melakukan kemunafikan dan standar ganda setelah kepala kebijakan luar negeri blok tersebut mengkritik serangan Hizbullah terhadap Israel.
Update perang Libanon: Hizbullah pukul mundur pasukan Israel di Al-Khiyam. Presiden Joseph Aoun tawarkan deeskalasi di tengah pertempuran sengit.
Israel melakukan genosida di Gaza dan melancarkan serangan di Libanon dan negara-negara lain.
Sanchez kembali mengkritik serangan AS dan Israel terhadap Iran menggambarkannya sebagai kesalahan luar biasa.
PM Spanyol Pedro Sanchez tegaskan tidak akan terlibat serangan ke Iran dan melarang penggunaan pangkalan militer oleh AS meski diancam embargo perdagangan oleh Trump.
Presiden Macron nyatakan solidaritas untuk Spanyol setelah Trump ancam putus perdagangan akibat penolakan penggunaan pangkalan militer untuk serangan ke Iran.
Membedah dinamika hubungan unik Spanyol dan Iran di tahun 2026. Dari penolakan penggunaan pangkalan militer hingga ketergantungan ekonomi yang pragmatis.
KETEGANGAN diplomatik memanas setelah Spanyol secara terbuka menolak serangan AS-Israel terhadap Iran dan menantang ancaman dagang dari Presiden AS Donald Trump.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved