Israel Menggila, Libanon Minta Vatikan Bertindak

ilustrasi.(AFP)

MENTERI Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares memperingatkan bahwa invasi darat Israel ke Libanon akan menjadi kesalahan besar, sekaligus mengumumkan bahwa Madrid akan mengirimkan bantuan kemanusiaan senilai 9 juta euro (10,5 juta dolar AS) ke Beirut.

Albares juga menuntut agar Hizbullah berhenti menembakkan roket ke Israel.

Dia menambahkan bahwa hubungan negaranya dengan Washington telah berjalan normal sejak Trump mengancam akan memutuskan hubungan dengan Spanyol karena penolakan negara itu untuk mengizinkan militer AS menggunakan pangkalan-pangkalan mereka untuk operasi melawan Iran.

Baca juga : Paus Leo XIV Serukan Perdamaian dalam Kunjungan ke Libanon di Tengah Ketegangan Timur Tengah

Mediasi Vatikan

Menteri Luar Negeri Youssef Raji telah meminta Vatikan untuk campur tangan guna membantu melindungi desa-desa Kristen di sepanjang perbatasan selatan Libanon di tengah serangan berkelanjutan dari Israel.

Dalam percakapan telepon dengan sekretaris negara Vatikan, Uskup Agung Paul Gallagher, Kementerian Luar Negeri mengatakan Raji menggambarkan "kondisi sulit" yang dihadapi masyarakat perbatasan di tengah ketegangan yang sedang berlangsung di Libanon selatan, menurut sebuah unggahan di media sosial.

Raji meminta mediasi Vatikan untuk melakukan “semua kontak diplomatik yang diperlukan untuk menghentikan eskalasi di Libanon dan mencegah pengusiran warga dari tanah mereka”.

Sebelumnya, kami melaporkan tentang serangan Israel yang menewaskan pastor Katolik Maronit Libanon, Romo Pierre al-Rahi, di Libanon selatan pada Senin (9/3). (Aljazeera/P-3)