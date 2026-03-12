Tolak Eskalasi Perang Meluas Jadi Alasan Spanyol Putuskan Tarik Dubes dari Israel

Ilustrasi(Dok Freepik)

PEMERINTAH Spanyol secara permanen menarik duta besarnya dari Israel setelah hubungan diplomatik kedua negara memburuk akibat konflik di Iran dan agresi Israel di Jalur Gaza.

Keputusan tersebut diumumkan melalui dokumen resmi pemerintah yang menyatakan bahwa masa tugas duta besar Spanyol di Israel telah diakhiri pada Selasa (10/3).

Kementerian Luar Negeri Spanyol juga menegaskan bahwa untuk sementara waktu kedutaan besar mereka di Tel Aviv akan dipimpin oleh seorang kuasa usaha.

Langkah ini menandai eskalasi terbaru dalam ketegangan diplomatik antara Madrid dan Israel yang telah berlangsung sejak Israel melancarkan operasi militer di Jalur Gaza, Palestina pada 2023.

Spanyol selama ini dikenal sebagai salah satu negara Eropa yang secara terbuka mengecam tindakan militer Israel serta mendukung kemerdekaan Palestina. Madrid bahkan mengambil langkah politik penting dengan mengakui negara Palestina di tengah konflik yang masih berlangsung.

Sebelumnya, pemerintah Spanyol juga sempat memanggil pulang duta besar mereka pada September tahun lalu. Pada saat itu, Madrid memberlakukan larangan bagi pesawat maupun kapal yang mengangkut senjata menuju Israel untuk menggunakan pelabuhan dan wilayah udara Spanyol sebagai jalur transit.

Selain mengkritik operasi militer Israel di Gaza, pemerintah Spanyol juga menentang eskalasi konflik yang lebih luas di Timur Tengah. Madrid menegaskan tidak akan memberikan dukungan terhadap operasi militer Amerika Serikat dan Israel dalam perang melawan Iran.

Perdana Menteri Pedro Sanchez menegaskan bahwa pemerintahnya tetap konsisten menolak konflik bersenjata, sebagaimana sikap mereka terhadap perang di Gaza maupun invasi Rusia ke Ukraina.

"Posisi pemerintah Spanyol bisa ditegaskan dalam beberapa kata, tidak ada perang," kata Sanchez dalam sebuah video yang diunggah melalui platform X.

Sebelumnya, Amerika Serikat meminta dukungan sejumlah negara Eropa, termasuk Spanyol, agar mengizinkan penggunaan pangkalan militer mereka dalam operasi melawan Iran. Namun pemerintah di Madrid menolak permintaan tersebut. (CNN/E-4)