Serangan AS-Israel di Vahdat Fardis Iran: 3 Tewas, 33 Luka-Luka

ESKALASI konflik bersenjata di Timur Tengah kembali memanas setelah serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel menghantam Distrik Vahdat Fardis, dekat Ibu Kota Teheran, Iran. Insiden yang terjadi pada Selasa (10/3/2026) menambah daftar panjang korban sipil dalam operasi militer yang berlangsung sejak akhir Februari lalu.

Laporan Korban Terkini: Korban Tewas: 3 Orang

3 Orang Korban Luka-luka: 33 Orang

33 Orang Lokasi: Distrik Vahdat Fardis (Dekat Teheran)

Distrik Vahdat Fardis (Dekat Teheran) Sumber Data: Nour News / Otoritas Setempat

Serangan ini merupakan kelanjutan dari operasi militer yang dilancarkan AS dan Israel sejak 28 Februari 2026. Sebagai respons, militer Iran telah melakukan serangan balasan yang menargetkan wilayah kedaulatan Israel serta sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.

Ambisi Regime Change di Balik Serangan

Meskipun pada awalnya Amerika Serikat dan Israel berdalih bahwa serangan ini bertujuan melumpuhkan program nuklir Iran, narasi tersebut kini telah berubah. Kedua negara secara terang-terangan menyatakan keinginan mereka untuk melihat adanya perubahan kekuasaan (regime change) di Teheran.

Titik balik terbesar dalam konflik ini terjadi pada hari pertama operasi saat Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dilaporkan tewas. Saat ini, Iran berada dalam masa berkabung nasional selama 40 hari, sementara ketegangan di lapangan terus meningkat tanpa tanda-tanda gencatan senjata.

Rusia Sebut Pembunuhan Khamenei Pelanggaran Hukum Internasional

Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan pernyataan keras terkait situasi di Iran. Putin menyebut pembunuhan terhadap Khamenei sebagai tindakan yang melanggar hukum internasional secara sinis. Moskow menilai bahwa langkah AS dan Israel ini dapat merusak tatanan keamanan global.

Kementerian Luar Negeri Rusia mendesak kedua belah pihak untuk segera menghentikan permusuhan dan melakukan deeskalasi. Menurut Kremlin, stabilitas kawasan tidak akan tercapai melalui agresi militer yang menyasar pimpinan tertinggi suatu negara.

