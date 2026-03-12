Menjaga Asa Masa Depan Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia

(MI/Seno)

RENCANA Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) untuk membatasi jumlah penerimaan mahasiswa baru (maba) jenjang S-1 di perguruan tinggi negeri (PTN), terutama bagi kampus berstatus perguruan tinggi negeri badan hukum (PTN-BH), patut diapresiasi dan didukung segera pelaksanaannya. Kebijakan ini membawa angin segar dan harapan baru bagi perguruan tinggi swasta (PTS) di Indonesia. Ibarat musim, PTS sedang mengalami musim kemarau panjang dengan minimnya jumlah mahasiswa. Perlu dilakukan hujan buatan yang hanya bisa dilakukan oleh pemerintah.

Sejatinya, PTS memiliki peran besar dan strategis dalam pembangunan pendidikan tinggi di Indonesia. Selama puluhan tahun, PTS menjadi salah satu pilar penting dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, keberadaan PTS menghadapi berbagai tantangan serius, mulai dari penurunan jumlah mahasiswa hingga persaingan yang semakin ketat dengan PTN. Oleh karena itu, menjaga keberlanjutan dan masa depan PTS menjadi agenda penting dalam pembangunan pendidikan nasional.

Jika dilihat dari jumlah institusi, PTS sebenarnya mendominasi sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Data Kemendiktisaintek menunjukkan bahwa pada 2025 terdapat 2.713 di antaranya merupakan PTS atau sekitar 95,5% dari total institusi. Adapun jumlah PTN hanya sekitar 127 perguruan tinggi atau kurang dari 5% di seluruh Indonesia. Dominasi jumlah PTS tersebut menunjukkan bahwa sektor non-negara memainkan peran besar dalam menyediakan layanan pendidikan tinggi.

Peran PTS juga terlihat dari jumlah mahasiswa yang ditampung. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa mahasiswa yang belajar di PTS mencapai lebih dari 4,8 juta orang, jumlah yang bahkan lebih besar jika dibandingkan dengan mahasiswa di PTN yang mencapai sekitar 4,4 juta orang hingga akhir 2025. Data tersebut menegaskan bahwa PTS bukan sekadar pelengkap penderita sistem pendidikan tinggi, tetapi justru menjadi tulang punggung dalam menyediakan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat luas.

TANTANGAN PERGURUAN TINGGI SWASTA

Meski jumlahnya besar, banyak PTS saat ini menghadapi tantangan serius. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak PTS mengalami penurunan jumlah mahasiswa baru. Beberapa laporan menyebutkan bahwa penurunan jumlah mahasiswa di PTS berkisar 20% hingga 30%. Bahkan, terdapat sejumlah PTS yang tidak mampu memenuhi kuota penerimaan mahasiswa baru. Data menunjukkan bahwa sekitar 30% PTS hanya mampu merekrut kurang dari 50% kuota mahasiswa baru yang ditargetkan.

Kondisi ini tentu menjadi masalah serius karena sebagian besar PTS sangat bergantung pada uang kuliah mahasiswa sebagai sumber pendanaan utama. Diperkirakan sekitar 95% pendanaan operasional PTS berasal dari biaya pendidikan mahasiswa. Ketika jumlah mahasiswa menurun, kemampuan kampus untuk menjalankan operasional, meningkatkan kualitas dosen, dan memperbaiki fasilitas juga ikut terpengaruh, bahkan berdampak pada keberlangsungan PTS tersebut. Oleh sebab itu, perlu intervensi pemerintah untuk mengatasi hal tersebut, salah satunya dengan pembatasan penerimaan mahasiswa baru PTN, baik jumlah maupun jangka waktu penerimaan.

KETIMPANGAN EKOSISTEM DAN KEBIJAKAN PENERIMAAN MAHASISWA

Tantangan yang dihadapi PTS juga tidak lepas dari struktur ekosistem pendidikan tinggi di Indonesia. Pemerintah memberikan dukungan lebih besar kepada PTN karena statusnya sebagai institusi milik negara. PTN mendapatkan berbagai bentuk bantuan seperti anggaran operasional, subsidi pendidikan, serta program penelitian yang lebih besar. Sebaliknya, sebagian besar PTS harus mengandalkan sumber daya internal. Padahal, jumlah PTS jauh lebih banyak daripada PTN. Ketimpangan ini membuat sebagian PTS kesulitan bersaing dalam hal kualitas fasilitas, penelitian, maupun reputasi akademik.

Selain itu, kebijakan penerimaan mahasiswa baru di PTN yang membuka berbagai jalur seleksi dan waktu penerimaan yang lebih panjang, sangat berdampak pada PTS. Jalur nasional maupun jalur mandiri memungkinkan PTN menerima mahasiswa dalam jumlah besar, sehingga sebagian calon mahasiswa yang sebelumnya berpotensi memilih PTS akhirnya terserap oleh PTN. Jika kondisi ini terus berlangsung tanpa pengaturan yang seimbang, tidak menutup kemungkinan sebagian PTS akan mengalami kesulitan bertahan.

MENJAGA ASA MASA DEPAN PTS

Untuk memastikan masa depan PTS tetap terjaga, diperlukan berbagai langkah strategis dari pemerintah maupun dari institusi PTS itu sendiri. Pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang lebih seimbang dalam ekosistem pendidikan tinggi. Salah satunya pengaturan kuota penerimaan mahasiswa di PTN agar tidak terlalu mendominasi pasar pendidikan tinggi. Rencana kebijakan pembatasan penerimaan mahasiswa oleh Kemendiktisaintek perlu didukung dan dikawal pelaksanaannya.

Tidak kalah pentingnya, dukungan pembiayaan bagi PTS perlu diperkuat. Pemerintah dapat memberikan program bantuan operasional, hibah penelitian, maupun program peningkatan kapasitas dosen yang lebih inklusif bagi PTS. Salah satu inisiatif yang bisa dilakukan ialah pemberian bantuan operasional perguruan tinggi (BOPT) bagi PTS, yang selama ini hanya dinikmati PTN melalui BOPTN. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban operasional kampus swasta serta biaya pendidikan mahasiswa, dengan prinsip keadilan yang setara.

Selain itu, PTS berkewajiban untuk meningkatkan kualitas. PTS juga perlu melakukan transformasi internal. Peningkatan kualitas pendidikan, akreditasi program studi, serta penguatan kerja sama dengan industri menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya saing. Pemanfaatan teknologi digital dan pembelajaran daring pun dapat menjadi peluang bagi PTS untuk menjangkau mahasiswa lebih luas, terutama di daerah yang belum memiliki akses pendidikan tinggi yang memadai.

MENJAGA HARAPAN PENDIDIKAN NASIONAL

PTS telah lama menjadi bagian penting dalam perjalanan pendidikan tinggi di Indonesia. Dengan jumlah institusi yang besar dan peran yang luas dalam menampung mahasiswa, PTS telah membantu membuka kesempatan pendidikan bagi jutaan generasi muda. Namun, tantangan yang dihadapi saat ini tidak dapat diabaikan. Penurunan jumlah mahasiswa, ketimpangan kebijakan, serta persaingan dengan PTN menjadi realitas yang harus dihadapi bersama.

Menjaga asa masa depan PTS tak hanya soal mempertahankan keberadaan kampus swasta, tetapi juga tentang memastikan bahwa sistem pendidikan tinggi Indonesia tetap inklusif, beragam, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan kebijakan yang tepat, dukungan pemerintah, serta inovasi dari institusi pendidikan, harapan bagi masa depan PTS di Indonesia masih tetap terbuka. Di tengah berbagai tantangan, PTS tetap memiliki peluang besar untuk menjadi mitra strategis negara dalam mencetak sumber daya manusia unggul bagi pembangunan bangsa.