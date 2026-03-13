Profil Raytheon: Raksasa Senjata AS di Balik Produksi Rudal Tomahawk

Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
RUDAL Tomahawk yang menjadi sorotan dunia menyusul tragedi mematikan di Minab, Iran, bukanlah sekadar produk militer biasa.
Senjata ini adalah hasil rekayasa teknologi tingkat tinggi dari salah satu kontraktor pertahanan terbesar di dunia asal Amerika Serikat, yaitu RTX Corporation (sebelumnya dikenal sebagai Raytheon Technologies).
Produksi rudal Tomahawk saat ini dikelola oleh divisi Raytheon Missiles & Defense. Perusahaan ini memegang peran sentral dalam persenjataan Pentagon, khususnya untuk kategori rudal jelajah jarak jauh. Sejak mengambil alih lini produksi dari General Dynamics, Raytheon telah memproduksi ribuan unit Tomahawk untuk Angkatan Laut AS dan sekutu internasionalnya.
|Informasi Korporasi
|Detail
|Nama Induk Perusahaan
|RTX Corporation (NYSE: RTX)
|Kantor Pusat Manufaktur
|Tucson, Arizona, AS
|Produk Utama
|Tomahawk, Patriot, Javelin, Sidewinder
|Varian Terbaru
|Tomahawk Block V (Varian Terlibat di Iran)
Secara historis, desain awal Tomahawk (BGM-109) dikembangkan oleh General Dynamics pada tahun 1970-an. Namun, melalui serangkaian akuisisi industri pertahanan di Amerika Serikat, hak manufaktur dan pengembangan teknologi rudal ini berpindah tangan ke Raytheon pada tahun 1994.
Baca juga : Daftar Drone dan Rudal Iran Terbaru 2026 Spesifikasi, Kelebihan, dan Kekurangan
Sejak saat itu, Raytheon terus melakukan modernisasi, termasuk menambahkan kemampuan navigasi berbasis satelit dan sensor optik canggih.
Insiden di Sekolah Dasar Shajarah Tayyebeh, Minab, menempatkan Raytheon dalam posisi sulit. Para ahli hukum internasional mulai mempertanyakan apakah kegagalan teknis pada sistem pemandu rudal dapat menyeret pihak manufaktur ke ranah hukum, terutama jika terbukti ada cacat produksi atau kegagalan algoritma dalam mengenali target sipil yang sudah terdaftar dalam data GPS internasional.
Hingga saat ini, pihak RTX Corporation belum merilis data performa teknis rudal yang meledak di Iran tersebut. Alasannya, kerahasiaan militer dan investigasi yang masih berjalan oleh Departemen Pertahanan AS. (I-2)
Berapa harga satu rudal Tomahawk? Per Maret 2026, satu unit Tomahawk Block V mencapai Rp42,2 miliar. Simak rincian biaya operasionalnya di sini.
Investigasi terbaru mengungkap spesifikasi rudal Tomahawk AS yang menewaskan 175 orang di SD Shajarah Tayyebeh, Iran. Simak detail teknis dan penyebab kesalahan fatalnya.
Amerika Serikat dan IEA sepakat melepas 400 juta barel cadangan minyak darurat untuk menekan harga energi yang melonjak akibat perang AS-Israel dengan Iran.
Presiden Prabowo Subianto dan Putra Mahkota Saudi MbS bahas situasi darurat Timur Tengah pascaserangan Israel ke Iran. Indonesia desak penghentian aksi militer.
Iran berencana menyerang pusat data dan infrastruktur serat optik di negara Arab yang digunakan militer AS. Ketegangan Timur Tengah meningkat pascaserangan Israel.
Berapa harga satu rudal Tomahawk? Per Maret 2026, satu unit Tomahawk Block V mencapai Rp42,2 miliar. Simak rincian biaya operasionalnya di sini.
Investigasi terbaru mengungkap spesifikasi rudal Tomahawk AS yang menewaskan 175 orang di SD Shajarah Tayyebeh, Iran. Simak detail teknis dan penyebab kesalahan fatalnya.
WAKIL Menteri Warisan Budaya dan Pariwisata Iran, Ali Darabi, menyampaikan bahwa sekolah putri yang terdampak serangan di Minab akan dialihfungsikan menjadi tempat memorial bagi para korban.
PEMIMPIN tertinggi baru Iran, Mojtaba Khamenei, untuk pertama kalinya menyampaikan pesan kepada publik setelah ditunjuk menggantikan ayahnya, Ali Khamenei.
Organisasi itu menambahkan bahwa seluruh awak kapal dilaporkan selamat dan sejauh ini tidak ada dampak lingkungan yang terdeteksi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved